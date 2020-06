Contra el castigo

Para hoy está prevista la votación en la Cámara de Representantes del informe a cargo de una subcomisión sobre el proyecto de ley que prohíbe el uso del castigo físico y los tratos crueles humillantes y degradantes contra los niños. Se trata de una iniciativa importante que merece un debate de altura. Es hora de poner sobre la mesa un asunto que en estos tiempos de confinamiento ha cobrado vigencia aunque quizás nunca se logre saber qué dimensiones tuvo, dados los enormes obstáculos de las víctimas para hacerse oír.

El caso es que cifras previas a la cuarentena ya prendían las alarmas. La más reciente entrega de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud encontró que el 62 por ciento de las mujeres han castigado a sus hijos golpeándolos con objetos, mientras que el 15,8 por ciento de los hombres también lo han hecho. Y el mismo estudio asegura que un porcentaje mayoritario de los padres de familia (cercano al 60 por ciento) considera que el castigo físico es un método útil para educar a los hijos.



Al respecto, organizaciones que apoyan el proyecto han desmentido que se pretenda duplicar la ley o que se quiera quitarles autonomía a las familias, pues recuerdan que el artículo 262 del Código Civil admite “corregir y sancionar moderadamente” a los menores. En un ámbito en el que la violencia intrafamiliar pretenda ser justificada de alguna forma no sorprende, por desgracia, que el año pasado Medicina Legal haya registrado 98.583 mujeres víctimas de este fenómeno.



Y es que los niños y los adolescentes no son propiedad de sus padres, son personas con sus propios derechos, los cuales incluso están por encima de los derechos de los mayores.



El país tiene una enorme deuda en cuanto a garantizar los derechos con la niñez, como se ve en el informe de NiñezYA, publicado ayer por este diario. Hallar la manera de frenar la violencia de todo tipo es una de ellas. Una ley no hará milagros, pero puede ser un paso en la dirección correcta.



EDITORIAL