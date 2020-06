Conteo favorable

La pandemia por el nuevo coronavirus desafortunadamente marca su evolución al tenor de un conteo de casos positivos y de muertos, en una serie de registros que, si bien son necesarios, impactan en las emociones de la gente. Pero una mirada en el mismo sentido permite recoger otro número que, por lo general, es menos publicitado: el de los recuperados.

Y aquí, en rigor, habría que decir que 95 personas de cada 100 infectadas con SARS-CoV-2 saldrán adelante dado que, al menos en Colombia, las cifras de fallecidos por este invasor inédito son del 3,2 por ciento, sin olvidar que al menos el 80 por ciento de todos los casos, afortunadamente, no tienen que llegar a los hospitales.



Oficialmente, en el mundo se da por recuperados a quienes habiendo sido diagnosticados con pruebas de laboratorio logran demostrar con nuevos test que están negativos. Y en ese sentido, a la fecha, se puede afirmar que en Colombia uno de cada tres que tuvieron el virus en su cuerpo –cerca de 12.000– oficialmente ya puede contar la historia de haber salido adelante en esta pandemia. Un dato sin duda estimulante.



Y en ese contexto es válido, igualmente, darle espacio con algo de optimismo a este grupo en el que existen personas de todas las edades. Por ejemplo, entre los menores de 40 años la mayoría de los afectados superan el virus, mientras que entre adultos mayores, las estadísticas muestran que este porcentaje baja de manera significativa, lo que reafirma la necesidad de proteger a esta población.

A la fecha, uno de cada tres que, en Colombia, tuvieron el virus oficialmente ya puede contar la historia de haber salido adelante.

Pero hay algo más, pues el 99 por ciento de los que ya derrotaron el virus han presentado síntomas muy leves o incluso fueron asintomáticos, detectados por haber sido contactos de otros positivos o pertenecientes a grupos de riesgo. Esto indica que no están desfasadas las medidas que exigen protección para todos, dado que muchos de ellos, si bien no experimentaron el mal con dureza, sí pudieron haberlo transmitido a otros en una relación que hoy en Colombia está en uno a uno.



No se trata, de ninguna manera, de ser triunfalistas con estos números, dado que la pandemia sigue su curso en búsqueda de un pico que estaría próximo a llegar, sino de tener presente que a la par que los casos aumentan, los recuperados también. Y aquí hay que ser claros, porque desde hace unas semanas el país se embarcó en la tarea de aumentar –hasta donde sea posible– el número de pruebas entre la población, por lo que no es raro que cada día aparezcan más casos.



Por eso, el referente debe ser el porcentaje de positividad de dichas pruebas, que, valga decir, se ha mantenido más o menos estable (entre el 9 y el 12 por ciento), con lo que se puede tener la tranquilidad de que, aunque lamentables los casos graves y las muertes, el SARS-CoV-2 permite un favorable margen de maniobra en su contra. Lo cual, sumado a la tasa de recuperados, sirve para levantar el ánimo.



En momentos en que el virus parece pisar el acelerador hacia un pico de infectados, además de pedir reforzar las medidas de protección, y cuando hay más flexibilizaciones en la cuarentena, tener en el horizonte los desenlaces favorables de este proceso también debe ser importante.



