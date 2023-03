Confianza en juego

Con alguna frecuencia en foros de discusión sobre Bogotá, alguien trae a colación el recuerdo del impacto a nivel mundial que tuvo la iniciativa propuesta e implementada por Antanas Mockus, en su segunda alcaldía, para que los bogotanos pagaran un 10 por ciento adicional al monto correspondiente a su impuesto predial. El contribuyente podía escoger a qué obra se destinaría este dinero.

El caso es que la confianza de los ciudadanos hacia la Administración Distrital se materializó en la disposición de miles de bogotanos a pagar voluntariamente más impuestos, algo inédito. Eso facilitó que la gente comenzara a notar cómo con sus tributos y contribuciones se construían obras de gran impacto para su beneficio.

El anterior recuento para recalcar lo preocupante que resulta para Bogotá el magro balance de las obras contratadas con el dinero de la contribución de valorización aprobada por el Concejo en diciembre de 2018. Solo uno de los quince proyectos que hacían parte de ese paquete de inversión en infraestructura para la ciudad se ha terminado –el ciclopuente del canal Molinos, en el norte de la ciudad–, mientras que de los catorce restantes, seis están suspendidos y ocho presentan retrasos y problemas varios. Todos deben estar terminados para enero de 2024. A estas alturas, el monto acumulado por sobrecostos ya supera los 40.000 millones de pesos. Como lo hizo el artículo de este diario del domingo pasado, basta una mirada a las causas de esta situación para encontrar un ramillete de inconvenientes que van desde problemas de articulación con otras entidades –el Acueducto en particular– hasta empresas contratistas con serios problemas financieros o protagonistas de fracasos en otros lugares.

Es necesario hacer un firme llamado, sobre todo al IDU, entidad responsable de obras que la gente ya pagó. Pero a sabiendas de que no siempre toda la responsabilidad recae en el ente oficial. Como aquí se hace evidente, la contratación de obras públicas en el país viene experimentando fallas que indican la necesidad de una intervención estructural para garantizar que estos proyectos, tan importantes para el bienestar de la gente, queden en manos idóneas. De empresas competentes y sólidas, en plenas condiciones de cumplirles al Estado y a la ciudadanía, y no a cargo de firmas que parecen haber adoptado el modus operandi de ganar licitaciones para luego abandonarlas. Las preguntas que se hacen los ciudadanos al constatar el escaso o nulo avance de obras son válidas: ¿por qué no hay acciones ante las primeras señales de que no hay avances? ¿Qué pasó con la interventoría? Si esto es así con unos andenes, ¿cómo será con otras obras de mayor envergadura?

Ante el riesgo de verse frente a la obligación de devolverle a la gente estos dineros, el IDU deberá hacer un esfuerzo extraordinario para que, más allá de los numerosos obstáculos y la irresponsabilidad de algunos contratistas, las obras pendientes se terminen pronto y queden bien hechas. Hay mucho en juego, en especial la confianza del ciudadano hacia el Distrito. Esa que toma tanto construir y que, sobre todo en la gestión pública, siempre será necesario fortalecer.

