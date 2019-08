Condena histórica

En un fallo sin antecedentes, un juez de Oklahoma (Estados Unidos) determinó que la multinacional Johnson & Johnson ocultó, de manera dolosa, los riesgos y sobrevaloró los beneficios de los medicamentos opioides, y la condenó a pagarle al Estado 572 millones de dólares por los daños causados a miles de personas y, por extensión, a la salud pública.

Aunque la cifra es muy inferior a los 17.000 millones de dólares que –según las autoridades sanitarias de Oklahoma– se requieren para cubrir tratamientos, adicciones y compensar los deterioros sociales y económicos derivados del consumo irracional de estos fármacos, la decisión alentó a los juristas para acelerar más de 2.000 demandas que cursan en al menos 40 estados del país del norte.



Si bien los abogados de Johnson & Johnson aseguran que tienen argumentos sólidos para apelar la decisión judicial, lo cierto es que los cargos de falsedad en el mercadeo, de exponer sin consideración a la población –incluidos recién nacidos– a sus productos y de haber provocado más de 6.000 muertos, sobre los que se basó el veredicto, le dejan a esta compañía poco espacio de maniobra a su favor.

A estas alturas está claro que los menos responsables de una situación que ya es muy crítica son los enfermos y los adictos FACEBOOK

TWITTER

Y menos ahora, cuando las estrategias desplegadas en Estados Unidos para enfrentar el problema de salud pública en el que se convirtieron la adicción y la dependencia de estos analgésicos no muestran grandes resultados, no obstante considerarse un asunto de interés para la misma Casa Blanca, por lo que esta condena abre un camino hacia lo que muchos juzgan como la raíz del problema: el actuar indecoroso de las farmacéuticas.



Porque nadie niega el valor terapéutico de estos medicamentos a la hora de aliviar un dolor severo, pero eso no justifica, por ejemplo, que por cada millón de estadounidenses se consuman diariamente 50 mil dosis de estos productos, cuatro veces más que la tasa del Reino Unido y cientos de veces por encima de lo requerido, de verdad, en naciones del tercer mundo. Pero, más allá de eso, el escalofrío lo producen los 69.000 muertos que las sobredosis le dejaron el año pasado a ese país, con el agravante de que, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la mitad involucró un opioide recetado por un médico y adquirido en una farmacia, lo cual pone, de paso, el mercado ilícito en su lugar y desnuda nuevamente la inconveniente relación de profesionales y laboratorios en este mercado.



De hecho, un artículo publicado en American Journal of Public Health demostró que, desde la aprobación de OxyContin (uno de los más señalados en esta crisis), algunas farmacéuticas optaron por agresivas campañas de mercadeo y “sobornos” con el objetivo de inducir a los médicos a formular opioides de manera menos rigurosa, lo que terminó aumentando la dependencia y las adicciones a estos fármacos, y con ellas la demanda a favor de la industria, en una mortal comparsa imposible de controlar.



Así que no suena desproporcionada la acción en contra de Johnson & Johnson, a la cual le caben los recursos de rigor, pero que por ahora deja ver que los enfermos y adictos son los menos culpables en esta crisis.



editorial@eltiempo.com