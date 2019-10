Condena firme

Hay que condenar con total firmeza el ataque con una bomba incendiaria y disparos a la sede del Partido Comunista y de la Unión Patriótica, en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, que tuvo lugar en la madrugada del pasado viernes. Pancartas con publicidad de los candidatos del partido Farc colgadas en la fachada de su sede fueron arrancadas.



A diferencia de otros hechos violentos contra campañas y candidatos, cuyos móviles no siempre son claros, aquí hay elementos suficientes para decir que fue un acto con fines de intimidación y con motivaciones ideológicas. Panfletos dejados por los atacantes contenían una nefasta amenaza: “volveremos”.

No sobra recordar a qué aludían: la Unión Patriótica fue víctima de una campaña de exterminio, a finales del siglo pasado, que cobró la vida de alrededor de 3.000 de sus miembros, entre militantes de base, parlamentarios y dos candidatos presidenciales.



Precisamente, el viernes se cumplieron 32 años del asesinato de uno de ellos: Jaime Pardo Leal. A través de un tuit, el Partido Comunista advirtió que el hecho también coincide con la entrega del informe de esta organización sobre el exterminio del que plantea haber sido objeto, junto con las Juventudes Comunistas en el marco del conflicto. Coincidencias que probablemente no son tales y que les dan a los hechos nuevos ribetes de terror.



Una vez más hay que recordar que si un propósito merece consenso pleno de todos los actores de la política es que este tipo de procederes no pueden tener cabida y tienen que ser severamente rechazados. Debe quedar muy claro que no puede haber espacio para la violencia de cualquier tipo por razones de ideología.



A las autoridades, por su parte, les corresponde hacer su tarea y dar con los autores de estos hechos, para que así también quede claro que en nuestra democracia hay iguales garantías para los representantes de todas las vertientes. En Bogotá y en cada rincón del país.



EDITORIAL

