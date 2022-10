La industria del cine está llena de trofeos emblemáticos, míticos: la Palma de Oro, el Oso de Plata, el Óscar. Una película colombiana titulada Los reyes del mundo, dirigida por la brillante cineasta Laura Mora, acaba de ganarse la Concha de Oro, que suele entregarse en el prestigioso Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y la primera conclusión que viene a la cabeza es que se trata de uno de los más altos reconocimientos que ha obtenido un largometraje hecho acá, y que el premio es el resultado no solo de una trayectoria, la de Mora, llena de hallazgos como Antes del fuego (2015) o Matar a Jesús (2017), sino de dos décadas de políticas serias diseñadas e implementadas desde el Estado colombiano.

Mora, nacida en Medellín a principios de los años ochenta, ha ido construyendo una filmografía pendiente de los dramas colombianos. Ha trabajado en dos emblemáticas series de televisión: Escobar, el patrón del mal y El crimen del siglo, y a ambas les ha dado su mirada sin rodeos. Pero es en el cine en donde ha conseguido una voz que alerta sobre las contradicciones que siguen saboteando este país. Si Antes del fuego mostraba las caras de la tragedia del Palacio de Justicia, y Matar a Jesús revelaba las paradojas de la violencia de nuestra cultura, Los reyes del mundo deja en claro lo complejo que es para los viejos y para los jóvenes dejar atrás una guerra que ha durado tantas décadas.

Los reyes del mundo es una película de carretera y una historia de iniciación, pero es, asimismo, el orgullo de una industria que se ha hecho a pulso en los últimos veinte años. Producciones como La estrategia del caracol, Rodrigo D.: no futuro, Perro come perro, La cerca, La tierra y la sombra, El abrazo de la serpiente y Leidi, entre otras, han recibido reconocimientos en los principales festivales del mundo. Hace poco, ANHELL69, de Theo Montoya, y La jauría, de Andrés Ramírez, fueron celebradas en Venecia y en Cannes. La Concha de Oro no es un accidente ni una excepción, sino un acto de justicia con una forma de hacer cine.

EDITORIAL

