Con la guardia baja

Absurdo. No hay otro calificativo para describir el fenómeno que deja ver que al amparo del control de una enfermedad, otras se disparen de manera exponencial. Esta paradoja sanitaria se pone en evidencia al saber que más de un millón de personas al día en todo el mundo contraen una infección de transmisión sexual, como lo acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que contrasta con la disminución progresiva de la mortalidad por el virus del sida.

Lo anterior bajo la premisa de que mientras el pánico cundía por la amenaza mortal que significaba contraer el VIH, la gente comenzó a protegerse y a poner como un axioma el asunto del sexo seguro, lo que de paso atajó muchas otras enfermedades que se transmiten por esta vía.



Pero bastó que este mal dejara de transitar por los escenarios de la muerte para convertirse en una enfermedad crónica, para que se bajara la guardia en todos los preceptos de seguridad y autocuidado en los que se había ganado terreno.



No es una presunción exagerada, porque solo en un año en personas entre los 15 y los 49 años se presentaron 129 millones de casos nuevos de clamidia, 87 millones de gonorrea, 6,3 millones de sífilis y 156 millones de tricomoniasis, cifras que empiezan a hacer mella en los sistemas de salud del mundo.



No es para menos. Porque una enfermedad de transmisión sexual que no se trate como debe ser puede deslizarse a efectos crónicos y graves males.



Solo en el 2016 la sífilis congénita dejó 200.000 muertes fetales y de recién nacidos, la primera causa, de lejos, de mortalidad neonatal a nivel mundial.



Un dato que al ver el aumento de la incidencia en Colombia no puede pasar de largo. Como tampoco, la creciente tendencia de la resistencia de algunos de los agentes que causan estos males a los antibióticos, lo que empeora el panorama. Y en este contexto las autoridades sanitarias colombianas tienen la palabra.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com