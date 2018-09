Con la guardia arriba

A la luz de las noticias según las cuales la economía mundial avanza a buen ritmo y los mercados accionarios en países desarrollados rompen sus máximos históricos, es fácil olvidar que hace exactamente diez años, el sistema capitalista estaba al borde del abismo. La explosión de la burbuja de precios en el sector inmobiliario estadounidense acabó contagiando al menos a dos docenas de naciones, convirtiéndose en la crisis financiera más grave desde el final de la Segunda Guerra.

Durante las semanas que sucedieron a la quiebra del banco Lehman Brothers, a mediados de septiembre de 2008, las corrientes del crédito se paralizaron tanto en Norteamérica como en Europa. Solamente el accionar de los bancos centrales respectivos, que decidieron abandonar los límites que sugería la ortodoxia e intervenir activamente a la hora de inyectar liquidez o meterles dinero a un buen número de bancos, evitó la debacle.



Con el correr de los meses empezaron a aparecer luces al final del túnel. Primero en Estados Unidos y mucho después en el Viejo Continente, retornaron las tasas de crecimiento positivas que eventualmente permitieron dejar atrás los malos recuerdos.



No obstante, el costo de la emergencia fue inmenso. Millones de personas perdieron sus empleos, y un número inmenso vio cómo sus sueños de un futuro mejor desaparecían a causa de los excesos de un puñado de instituciones privadas. Casos como el de Grecia, que aún no alcanza el nivel de vida que tenía en 2007, son un testimonio elocuente del costo que tiene la irresponsabilidad en el bienestar de la mayoría.

Las consecuencias de lo ocurrido se sienten todavía. Los analistas afirman que el surgimiento de la xenofobia y los partidos populistas de extrema derecha o izquierda en las economías más ricas está directamente atado a este asunto. Incluso, la aparición de Donald Trump, quien cabalga sobre el caballo del proteccionismo comercial y los ataques a la globalización, estaría explicada por la emergencia.



América Latina, a decir verdad, salió relativamente indemne del episodio. Los instrumentos financieros que tantos dolores de cabeza ocasionaron en otras latitudes no se vieron en la región, con lo cual solo sentimos algunos coletazos directos.

Sin embargo, la política de dinero abundante y barato que estuvo vigente hasta hace muy poco llevó a aumentos importantes en el endeudamiento. Argentina, sin ir más lejos, colocó en 2017 una emisión de bonos a cien años de plazo, lo cual tuvo que ver más con la abundancia de fondos que con las cifras del país austral.



En ese sentido podría decirse que la emergencia no ha terminado. El alza en tasas de interés en Estados Unidos comienza a producir traumatismo, y ello se refleja parcialmente en la devaluación que ha tenido el peso frente al dólar.



Ahora, la pregunta es si algo parecido podría ocurrir pronto. Al respecto, los expertos sostienen que algunas cosas, como las exigencias de capital a los bancos, han mejorado, pero que, en lo que atañe a la cooperación global que permita poner en cintura prácticas censurables, los avances son pocos. Por esa razón habrá que mantener la guardia arriba para que Colombia no sea una víctima inocente de la próxima crisis, cuando esta llegue.



