La economía no va bien

A mediados del presente mes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio a conocer su más reciente ejercicio de proyecciones con respecto a la región. De acuerdo con el organismo adscrito a las Naciones Unidas, una vez más esta parte del mundo se encamina a tener un desempeño inferior al promedio global, con una expansión de 2,2 por ciento en el año que termina.

Dicha cifra es insuficiente para una zona en la que habitan cerca de 650 millones de personas. La razón es que no garantiza la generación de puestos de trabajo suficientes para acomodar a una fuerza de trabajo en aumento, ni mucho menos una disminución de la pobreza que afecta a uno de cada tres latinoamericanos.



Y el diagnóstico es aún más inquietante en aquellos países que se encuentran por debajo de la media. Colombia forma parte de ese grupo tras haber experimentado el mejor desempeño en el periodo de reactivación que sucedió a la pandemia. Para ponerlo de manera sencilla, pasamos de la parte de arriba de la tabla a los lugares de más abajo.



Los números hablan por sí solos. Según Cepal, nuestro crecimiento sería de apenas 0,9 por ciento en 2023, muy lejos del 7,3 por ciento del año pasado. Nos va mejor que a Perú, Chile, Argentina y Haití, pero otras 15 naciones en América Latina habrían avanzado más rápido en estos doce meses.



Al respecto, no faltará quien señale que la desaceleración estaba prevista, por efecto de la fuerte alza que tuvieron las tasas de interés, impulsadas por el Banco de la República como parte de la estrategia para controlar la inflación. No obstante, el frenazo resultó ser mucho más fuerte que lo esperado.



Basta recordar que en el tercer trimestre la economía colombiana tuvo una contracción del 0,3 por ciento, lo que no sucedía en los últimos 24 años, salvo las circunstancias extraordinarias del covid-19. Y hace unos días el Dane reportó que la actividad productiva tuvo otro bajón en octubre.

Con miras al

año entrante, es necesario que el Gobierno opte por una actitud constructiva que no espante a consumidores

Por cuenta de lo observado hay especialistas que sostienen que ya estamos en recesión. Pero sin necesidad de entrar en ese debate –que debería darse cuando se publiquen las estadísticas respectivas–, resulta indiscutible que perdimos mucho vigor, y ello empieza a sentirse en el mercado laboral y en los balances de firmas de todos los tamaños.



Lo sucedido es resultado del mal comportamiento de la demanda interna, atribuible en parte a los hogares, pero sobre todo al desplome de la inversión productiva. Aquí se le puede echar la culpa al costo del crédito o al mayor valor de algunos insumos claves.



Sin embargo, lo que muestran las encuestas sectoriales es un enorme problema de confianza, ocasionado por las propuestas de reforma hechas por el Gobierno y las señales de antagonismo hacia la actividad privada. Ahora que está a punto de concluir el calendario sería ideal que la administración Petro reflexionara con miras a 2024 y optara por una actitud constructiva que no espante a consumidores ni empresarios.



De lo contrario, el riesgo sería que se repitiera la historia el año entrante. De ocurrir eso, serán los colombianos de cualquier condición los que sufran con mayor dureza las consecuencias de una economía que no anda bien y tampoco ve, por lo menos todavía, la luz al final del túnel.