Colombia y Estados Unidos

Un evento al más alto nivel en el Centro Kennedy de Washington el jueves pasado fue el colofón de la celebración de los 200 años del vínculo binacional entre Estados Unidos y Colombia. Los diferentes actos culturales, así como los encuentros académicos con motivo del aniversario, han servido para recordar que el país del norte ha sido a lo largo de nuestra historia republicana un actor determinante.

Se trata de un vínculo que no ha estado ajeno, desde luego, a las diferentes realidades de cada una de las naciones a lo largo de los dos siglos, ni tampoco a los movimientos del ajedrez geopolítico. Pero, por sobre todo, se ha mantenido. El lazo persiste gracias, especialmente, a la certeza compartida de que la libertad es una condición de posibilidad para la democracia. Es su esencia, como lo recordó el presidente Iván Duque en su discurso ante los asistentes al evento en la capital estadounidense.



Son muchos los hitos en tantos años. Como en cualquier trasegar conjunto, ha habido buenos momentos y horas bajas. Asuntos pendientes y éxitos compartidos. Pero conviene resaltar uno en particular: lo ocurrido a finales de la década de 1990, cuando aquel país se la jugó por el Plan Colombia. Iniciativa de cuño bipartidista –rasgo que ha marcado en las últimas décadas la relación– que surgió en un momento en el que el asedio de las Farc a la institucionalidad puso a muchos a dudar, con fundamento, en la viabilidad del mismo Estado colombiano. El apoyo que llegó por esta vía le permitió a Colombia alcanzar más adelante un punto de inflexión en la confrontación con las Farc y así, tras lograr una incuestionable superioridad militar, comenzar un proceso de paz que concluyó en la firma del acuerdo del teatro Colón. Que el país sea un aliado confiable de Washington en la región fue un lugar común que este año dio pie a otro hecho concreto: la reciente designación de Colombia como aliado estratégico no miembro de la Otán. En esta misma línea, el presidente Joe Biden se refirió en marzo a Colombia como piedra angular de la democracia en el hemisferio.

Aun así, es inevitable referirse a cómo en las últimas cuatro décadas el nexo binacional ha estado marcado por la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas ilícitas. Es un desafío compartido que debe ser abordado desde la corresponsabilidad. Hoy hay que valorar el apoyo constante y eficaz de las autoridades de ese país en la lucha contra el crimen organizado asociado al tráfico de estupefacientes, la cooperación judicial y el poder recurrir, cuando es preciso, al envío a EE. UU. de peligrosos criminales. Ahora bien, hay que decir que lo deseable en este campo es avanzar hacia un escenario en el que la balanza de los esfuerzos por reducir la oferta y el consumo alcance el equilibrio por tantos años anhelado y esto marque el punto de inicio de una búsqueda conjunta a nuevas maneras de abordar el problema.

Esto tiene que ver con lo dicho por el asesor de Biden para la región, Juan González, con respecto a que en un futuro no muy lejano es necesario desnarcotizar la relación. Ello supondría un escenario en el que la solidez del vínculo y la confianza acumulada puedan ser puestas al servicio de otros frentes que ya han sido atendidos pero que merecen un lugar más importante, entre ellos el fortalecimiento de la Rama Judicial colombiana, la migración y la crisis climática, por solo mencionar tres.



El otro frente crucial es el del comercio, en el que la potencia del norte ya es el principal socio comercial de nuestro país. Precisamente, hace pocas semanas se cumplieron los 10 años del tratado de libre comercio (TLC) entre Bogotá y Washington, que reporta un positivo balance, más allá de los retos. Además de la mayor estabilidad en las reglas del intercambio bilateral, se suma el aumento de un 109 por ciento en los productos que vendemos y podríamos vender para llegar a unos 11.497. Según cifras del Dane, las exportaciones no minero-energéticas, claves para la diversificación, duplicaron su participación en las ventas externas al país norteamericano, al pasar del 29 al 60 por ciento.



En momentos en que aquí ambos candidatos de segunda vuelta proponen revisiones de los tratados de libre comercio, el reto es que los exportadores colombianos aprovechen más el que tenemos con EE. UU. Por ejemplo, sectores como el comercio electrónico y su logística, plásticos, moda, calzado, energías renovables, entre otros, ofrecen potencial para crecer. Además, es necesario seguir trabajando en la política de nearshoring –es decir, fortalecer nexos con los vecinos– para aprovechar los nuevos arreglos en las cadenas globales de suministro. Y es que, como ha quedado claro en las últimas semanas, la situación global se está reconfigurando de forma abrupta y vertiginosa. En tiempos de incertidumbre, un vínculo sólido como el que esta semana se celebró es, sin duda, un activo que cobra valor y debe robustecerse para bien de los dos países.

