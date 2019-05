Colombia en Cannes

Ya puede decirse que el cine colombiano tiene una historia en el Festival de Cannes. Desde la participación de Gamín (1978), de Ciro Durán, los cineastas del país han venido poniendo en escena cortometrajes y largometrajes sobre nuestra realidad que han estado a la altura de la programación del encuentro. Cóndores no entierran todos los días (1984), de Francisco Norden, contó los horrores de épocas de la Violencia. Rodrigo D. No futuro (1990) y La vendedora de rosas (1998), de Víctor Gaviria, retrataron con crudeza y belleza el drama social de Medellín en la competencia oficial.

Y, en los últimos años, gracias al desarrollo que trajo la Ley del Cine de 2003, a una nueva generación de directores que ha aprovechado las nuevas condiciones y al trabajo de Proimágenes Colombia y de la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura, la presencia de los productores nacionales en Cannes se ha hecho más frecuente. Leidy (2014), el cortometraje de Simón Mesa, ganó el gran premio del festival: la Palma de Oro. La tierra y la sombra (2015), de César Acevedo, se llevó la Cámara de Oro. Y El abrazo de la serpiente (2015) y Pájaros de verano (2018), de Ciro Guerra, dieron la noticia de una cinematografía y de un país dispuesto a hallar nuevos relatos.



Quizás sea la edición de este año la prueba de que el cine colombiano tiene un lugar en Cannes. Guerra es el presidente del jurado de la prestigiosa sección en la que ha participado ya dos veces: la ‘Quincena de los realizadores’. El director Franco Lolli, que ya había estado en el festival del 2014, acaba de presentar un largometraje titulado Litigante. Y el equipo de esa película, acompañado por Guerra, ha protagonizado una valerosa protesta en la alfombra roja con el propósito de enterar al mundo de los 162 líderes sociales asesinados en menos de un año y del crimen del director Mauricio Lezama.



No puede haber mejor demostración de que los cineastas de Colombia han aprendido a valerse de Cannes para mostrar su arte y su coraje.