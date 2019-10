Colados y violentos

Vuelve y juega. Los colados de TransMilenio han protagonizado un nuevo episodio de violencia en el sistema. Si el hecho de eludir el pago del pasaje ya generaba indignación y rabia, lo fue aún más esta semana cuando las cámaras de video mostraron la forma como varios sujetos intentaron colarse mientras auxiliares de policía y guardias de seguridad lo impedían.

No contentos con esto, los evasores la emprendieron contra quienes salvaguardaban la estación, y uno de ellos, incluso, exhibió un puñal amenazante contra el grupo de vigilantes. Lo que siguió fue una batalla campal de golpes y agresiones que pudo haber terminado en tragedia, salvo porque al final uno de los guardias desenfundó un arma de fogueo y aparentemente disparó contra los antisociales, sin consecuencias.



El corolario de esta historia es que hoy los colados siguen tan campantes y los guardias de seguridad fueron suspendidos, y uno de ellos despedido fulminantemente. La empresa alegó que a tales servidores les estaba prohibido utilizar ese tipo de armas en situaciones como la registrada y lo procedente era hacer llamados de atención o, como último recurso, acudir a la policía. Las redes sociales, como es obvio, estallaron en indignación por el despido de los trabajadores.



En este mismo espacio nos hemos referido en múltiples ocasiones al fenómeno de los colados. Y se han pedido estrategias contundentes para acabar con esta práctica que desangra el sistema y evita que el servicio mejore. Por eso resulta absurdo que cuando se ponen en marcha tales estrategias se termine castigando a aquellos que las ejecutan.



Que hubo exceso, tal vez; que exhibir un arma, aunque no fuese letal, no estaba en el reglamento, seguramente. Pero lo que no puede derivarse de este hecho es que fueron los colados quienes terminaron ganando.



Por lo visto, ni la sanción social ni la mano dura dan resultados. ¿Entonces?