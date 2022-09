Es una verdadera lástima que el poeta Juan Gustavo Cobo Borda, que seguía al tanto de todo lo que se escribía en el mundo, no haya alcanzado a leer este homenaje: mereció, siempre, enterarse de lo admirado que era en los círculos de la cultura. Resulta un gran alivio, sin embargo, que la Biblioteca Nacional de Colombia haya celebrado su vida y su obra en aquella reciente exposición curada por su amigo Federico Díaz-Granados: allí se lo vio sonriente y agradecido, rodeado por los amigos y por los lectores que siempre le reconocieron su brillantez, su labor en favor de la cultura y su amor correspondido por los libros, mientras recorría en su silla de ruedas esa muestra de sus poemas y de sus ensayos.

Cobo, que se pasaba los días en un par de apartamentos tomados por una colección de cerca de 18.000 libros, estudió derecho, recibió de manos del excelente Nicolás Suescún las llaves para convertirse en el librero de Buchholz, creó una editorial con el poeta Darío Jaramillo, La Soga al Cuello, que terminó muy pronto, pero a la altura de su nombre, y dedicó los once años siguientes, de 1973 a 1984, a editar –bajo la mirada del crítico alemán Ernesto Volkening– la gran revista Eco. Pasó Cobo, entonces, a ser un funcionario, pero no uno gris, sino el impulsor, ni más ni menos, de colecciones tan fundamentales para nuestra cultura como la revista Gaceta, la Biblioteca Básica de Colcultura y la Biblioteca Familiar Colombiana.



El lunes, cuando murió luego de una larga enfermedad, vino al caso este viejo poema suyo: “Mientras mis amigos, honestos a más no poder, / derribaban dictaduras, / organizaban revoluciones / y pasaban, el cuerpo destrozado, / a formar parte / de la banal historia latinoamericana, / yo leía malos libros”, comienza para concluir que “en aquellos malos libros / había amores más locos, guerras más justas, / todo aquello que algún día / habrá de redimir tantas causas vacías”. Cobo se dedicó a escribir y editar redenciones, y su vida fue un alivio para todos.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)