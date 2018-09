Claridad urgente

El país necesita respuestas a los múltiples interrogantes que dejan los últimos hechos en torno a la Fuerza Alternativa del Común (Farc). Hoy no es claro qué rumbo han decidido tomar tres figuras del partido que nació de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se trata de Luciano Marín, ‘Iván Márquez’; Hernán Darío Velásquez, el ‘Paisa’; y Henry Castellanos, ‘Romaña’, integrantes de la dirección de este movimiento.

De ‘Márquez’ y Velásquez hace ya varios días no se tienen noticias. Ambos se encontraban en la zona de concentración de Miravalle, cercana a San Vicente del Caguán, la cual abandonaron, sin que se conozca su destino. De ‘Romaña’ solo se tiene certeza sobre su decisión de devolver el esquema de seguridad que le había asignado el Estado, mas no de sus actuales coordenadas. Muchos rumores han circulado en los últimos días en relación con lo ocurrido, sin que haya sido posible confirmar ninguno.



Sería necio intentar minimizar la importancia de estos tres hombres en la Farc. De ser cierto que han decidido apartarse del partido y, en consecuencia, de la construcción de paz, estaríamos ante un hecho de innegable trascendencia. Esto, en términos del avance de la implementación de lo pactado y de los aires que se respiren entre las bases de dicha colectividad: por supuesto que la cohesión de este partido es un factor que influye mucho en el ritmo al cual avance este proceso.

Es de esperarse, entonces, que los miembros de la Comisión de Paz del Senado que se desplazarán en los próximos días a Miravalle regresen con información concreta. Ojalá que esta apunte a la permanencia de los tres mencionados en las filas del partido, con todo lo que esto implica en otros terrenos, como en el de su situación ante la Jurisdicción Especial para la Paz. De no ser así, es necesario, reiteramos, saber cuanto antes qué determinación han tomado para que sus compañeros, la opinión pública y, en particular, las víctimas de sus acciones cuando hicieron parte de la guerrilla sepan a qué atenerse. La actual incertidumbre no puede prolongarse por mucho tiempo más.



El tema de la JEP merece mención aparte: aunque es verdad que los tres podrían seguir cumpliendo sus compromisos a través de sus abogados, y que su expulsión de esta se postergaría hasta el momento en que exista una condena que no se pueda hacer efectiva, este escenario está lejos, muy lejos, de ser el ideal, sobre todo en términos de la dignidad de las víctimas. La actual confusión le hace daño también a este sistema de justicia transicional y, de contera, insistimos, a todo el proceso.



Lo que procede a estas alturas es un llamado a que se pongan todas las cartas sobre la mesa, para bien de todos. A la misma Farc y, en especial, a sus integrantes, que siguen firmes en su compromiso con la construcción de paz desde la legalidad, nada les conviene más. Ante cualquier escenario, el camino tiene que ser el que se aparte del regreso a las armas como herramienta para hacer política. La decisión del presidente Iván Duque de pedir, junto con la Farc, que la misión de verificación de la ONU se prolongue un año es un paso bienvenido en esa dirección, que es la correcta.



