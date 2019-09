Claridad urgente

En la noche del pasado jueves 19 de septiembre, en el cerro de La Virgen, municipio de Toledo, límites de Norte de Santander y Arauca, ocurrió un suceso todavía sin aclarar en el que murió, por disparos de militares que efectuaban un retén, el escolta de la Unidad Nacional de Protección Ezequiel Méndez Rivero. La víctima custodiaba a la líder social Yolanda González García, secretaria del partido ASI en el departamento de Arauca.

Tras lo sucedido, dos versiones de los hechos entraron en conflicto y han dado pie a una muy delicada controversia. Mientras el Ejército afirmó, por medio de un comunicado, que el vehículo en el que ambos se transportaban no atendió la indicación de detenerse y por ello se produjo la orden de abrir fuego, González asegura que el personal militar disparó después de que Méndez se identificó como escolta y luego de que ambos atendieron la orden de descender del vehículo con las manos arriba.



El Ejército, al pronunciarse, afirmó también que las tropas se encontraban en estado de alerta luego de que la Policía avisó de un secuestro que acababa de ocurrir en la zona, razón por la cual estaba dispuesto el puesto de control en ese punto de la vía que comunica a Cúcuta con Saravena.



En las últimas horas se dio a conocer una grabación de audio hecha por González que abre nuevos interrogantes. Ella misma, desde el hospital de Saravena, donde permanece con pronóstico reservado, se ha referido también a un civil armado que la socorrió y cuyo rol e identidad no son claros.



Dado lo contradictorio de las versiones y, sobre todo, el escenario tan preocupante que plantea el relato de González, no queda sino hacer un llamado para que este episodio se esclarezca cuanto antes para bien de todos los involucrados. Que las autoridades competentes –sea a nivel interno de la institución militar o en el plano disciplinario o en el penal, si así fuese necesario– actúen con total rigor, celeridad y transparencia.



