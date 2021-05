Claridad, por favor

En medio de la avalancha de noticias relacionadas con el paro nacional, la de la cifra de personas desaparecidas, más de 400, según un dato que circuló a comienzos de la semana pasada, no tuvo la repercusión propia de un dato tan escandaloso. Poco después, conforme la situación se ha decantado, dicho número ha ido disminuyendo en las cuentas que llevan tanto las entidades oficiales como diferentes ONG, sin que hoy haya una cifra confiable.

Esta confusión es muy preocupante. Comenzando, porque impide tener claro el panorama en el que se han de concentrar las labores para dar con el paradero de los que no aparecen. La confusión parece ser la norma, situación en la que todos contribuyen: desde la Policía que, según lo advirtió en este diario César Santoyo, del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, ha adelantado procedimientos de detención de manera irregular, hasta quienes denuncian que un allegado no aparece sin adjuntar ningún tipo de información ni permitir que se le haga seguimiento al caso.



Esto ha causado no solo que tomen vuelo noticias que incluyen cifras que no corresponden a la realidad, sino que cada entidad oficial revele su propia información, dando pie a situaciones como aquella en la que la Secretaría de Gobierno del Distrito se puso en la tarea de ubicar a quienes en una lista la Defensoría había reportado como tal. Tarea que, de haber existido más armonía, debió haberse llevado a cabo antes de que la lista se hiciera pública.



El llamado tiene que ser a recordar que este tema no puede ser tratado con ligereza. Esto incluye, desde luego, que aquellos casos debidamente denunciados y documentados se investiguen sin dilación –es, al fin y al cabo, un delito atroz que debe ser severamente castigado sin importar quién sea el responsable– y a que exista un registro unificado de posibles casos para bien de la ciudadanía y de las instituciones.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com