Cincuenta años de Beatles

Suena a noticia de última hora: “Hace cincuenta años se separaron los Beatles”. Porque no puede haber un catálogo de canciones más relevante, más vivo, más citado, más analizado hasta sus últimas consecuencias que el que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr compusieron desde 1957 hasta 1970. Y su historia todo el tiempo está contándose en libros, en documentales, en álbumes especiales, como si fuera un rito escuchar su origen, su lucha, su esplendor y su decadencia, de tal modo que es como si siguieran juntos, como si siempre estuvieran llamando a la esperanza a los hijos y a sus padres, y las muchas culturas del mundo se resistieran a perder semejante patrimonio.

Hace cincuenta años se separaron los Beatles. Hace cincuenta años, el 8 de mayo de 1970, para ser precisos, salió el último disco de la banda: 'Let It Be'. Y también vino el sencillo final del grupo que encabezó la revolución cultural del rock –que sigue vigente y en marcha– en los años sesenta: la canción mencionada, 'The Long and Winding Road', sonaba a despedida, a conclusión, pero, como suele pasar con los grandes artistas, el cierre de esa obra que consta de tantos álbumes magistrales era apenas el comienzo de una forma de ver y de hacer mejor la vida en el mundo. La música imitada e irrepetible de los Beatles, vigente en las plataformas de estos tiempos, sigue siendo una sorpresa para quienes acaban de escucharla.



Hace cincuenta años se habló con sevicia de los problemas entre los cuatro músicos de la banda. Pero, mientras cada uno de ellos emprendía una exitosa carrera de solista a su medida, con el paso de los años se hizo evidente que esa música iba a quedarse para siempre en todas las sociedades de la Tierra. Justo el año pasado se estrenó una película, 'Yesterday', que imagina el planeta sin las canciones de los Beatles: la conclusión del largometraje, como la de este aniversario, es que de no haber existido habría sido necesario inventarse a los Beatles.



