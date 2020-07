Cifras necesarias

Que el país registre, en lo que va corrido del año, menos muertes de las que se esperaban es un dato alentador, dadas las condiciones que atraviesa el mundo, generadas por un hecho inédito que se mide en términos de enfermos y de muertes, como es la pandemia.

Hace unos días, el Dane reveló que en el primer trimestre de 2020 el exceso de mortalidad –por todas las causas– fue de 3,8 por ciento frente al del año pasado, pero por debajo de los 6 puntos que se esperaban si se tienen en cuenta los promedios del último quinquenio, que se toman como referencia. En este período hubo 5.976 muertes, de las cuales el 55,3 por ciento fueron de hombres, producidas, en general, por factores conocidos como enfermedades del corazón, respiratorias, cerebrovasculares e infecciones, entre otras.



El informe también dejó claro que entre enero y marzo se registraron 29 fallecimientos confirmados por covid-19 y 94 sospechosos, con lo que se incluye, en armonía con las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el nuevo coronavirus como determinante oficial de decesos, para diferenciarlo de las neumonías virales y otros cuadros respiratorios, ya clasificados. Lo cual resulta importante en vista de que las cifras de muerte sospechosas por esta enfermedad no se habían conocido en el país.



Aunque hay que aclarar que para codificar las muertes confirmadas se requiere la certeza de una prueba de laboratorio y los sospechosos se clasifican por abordaje clínico y sin test positivo, es relevante la relación de 1 a 3 a favor de los sospechosos en el primer periodo del año debido a que son datos vitales para el seguimiento de la pandemia.



Si bien es claro que la información del Dane corresponde a consolidados del primer trimestre, también lo es que, con respecto al covid-19, estas muertes se registran de manera continua en las bases de datos oficiales que existen para tal fin y de las cuales solo se dan a conocer de forma regular las confirmadas, pero no las sospechosas.

Como estadísticas vitales, estos números facilitan un mejor entendimiento de las circunstancias particulares y generales del país FACEBOOK

TWITTER

Si bien la Comisión Intersectorial de Gestión de las Estadísticas Vitales se encarga de verificar cada caso y determinar la posible reclasificación de las muertes no confirmadas, con base en análisis derivados de autopsias verbales, epidemiología forense y otros datos de campo, en complejos procesos que requieren tiempo, aún no se sabe si la relación expuesta por el Dane en el primer trimestre se mantiene o ha variado.



Esta información es trascendental porque, además de dar importantes luces sobre el abordaje clínico (no de laboratorio) que tienen los médicos para hacer diagnósticos de la enfermedad, permite conocer concentraciones y variaciones del número de sospechosos por regiones e identificar otros elementos fundamentales para un seguimiento más real de la pandemia y hasta la toma de decisiones más asertivas. Como estadísticas vitales, estos números facilitan un mejor entendimiento de las circunstancias particulares y generales del país, sin dejar de lado que darlas a conocer dentro de un marco propositivo genera confianza y tranquilidad entre la población.



Todos los países del mundo han tenido que ajustar sus escrutinios de la pandemia sin temor, en el entendido de que cuanta más claridad haya, mayor será el bienestar general.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com