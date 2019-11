Cierres que enferman

Bien conocidos son los malabares que tienen que hacer los hospitales, públicos y privados, para pagar sus nóminas, cubrir las demandas de sus proveedores y mantener sus indicadores de calidad en niveles decorosos. Lo que no excluye que en esta dinámica de austeridad se tengan que adelgazar sus plantas de personal, retrasar honorarios por insufribles lapsos y cerrar servicios. Todos son complicados desenlaces que erosionan los pilares del bienestar general y terminan cerrando un círculo vicioso de mala atención y complicaciones que factura su ineficiencia en mayores costos y peor salud.

El problema es que estas podas hospitalarias se han acrecentado de manera visible con desapariciones de áreas no rentables en términos económicos y que no son, para nada, las menos útiles, como son, entre otras, las de servicios de pediatría y ginecoobstetricia.



En otras palabras, los hospitales están dejando sistemáticamente de atender niños enfermos y mujeres embarazadas, porque hacerlo no les deja utilidades y, además, les representa pérdidas. Una situación que no es aislada y ha sido denunciada por diferentes organizaciones de especialistas y sindicatos médicos.



Hay que decirlo: este fenómeno es nacional, y el último caso fue el de la Clínica Tolima, que anunció el cierre definitivo –desde el 20 de diciembre– de todos los competentes de la atención maternoinfantil porque los pagos que recibe por ellos son excesivamente bajos. Es una lamentable verdad que se diluye entre los múltiples problemas que categorizan el sistema de salud, pero que exige respuestas urgentes dado que por el mismo tobogán se empiezan a deslizar otras áreas como la rehabilitación, la medicina interna y la geriatría.



Por cuestiones tarifarias se pauperizó el trabajo médico con la torpe excusa de que había que hacerlo, bajo cualquier condición, por vocación y humanidad, pero lo de los hospitales es diferente y es un bumerán que amenaza con golpear a los más desprotegidos y más necesitados: los de la red pública.



EDITORIAL

