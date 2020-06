Cien días de pandemia

Ya han transcurrido cien días desde que se confirmó el primer caso de covid-19 en Colombia. Pero hay que ser enfáticos en que todavía falta trecho para tener una idea más precisa de cómo este episodio parteaguas quedará registrado en los libros. Podría decirse que a esta durísima historia aún le faltan el nudo –que sería el esperado pico de la pandemia– y el desenlace.

De ahí que el punto en el que nos encontramos todavía esté lejos de ser uno de llegada. Si bien hay elementos para, felizmente, afirmar que los escenarios más pesimistas planteados a comienzos de marzo difícilmente se darán, esto no puede interpretarse como una invitación a pasar la página. Los altos y muy preocupantes porcentajes de ocupación que registraban al cierre de esta edición las unidades de cuidados intensivos en Barranquilla y Bogotá así lo demuestran. Tampoco puede tener este efecto el constatar que las diferentes medidas tomadas cumplieron en buen grado con el objetivo de postergar el mencionado pico y así contar con más tiempo para robustecer la infraestructura necesaria para salvar vidas. Una labor que, hay que decirlo, se ha venido desarrollando entre luces y sombras. Con casos de éxito que merecen aplausos y con no pocos obstáculos. La corrupción en algunos entes territoriales y la enorme dificultad para conseguir respiradores artificiales en el mercado internacional han sido los principales.



Con todo, en un momento en el que el costo enorme de las disposiciones adoptadas invita por momentos a caer en el pantano de una innecesaria y nociva repartija de culpas, lo que corresponde es, más bien, mirar hacia adelante, avanzar. Y hacerlo con el propósito de fijar la hoja de ruta que más le convenga al país, a sabiendas de que la prioridad no dejará de ser el salvar la mayor cantidad de vidas. Esto incluye no solo los esfuerzos en materia sanitaria, sino también en la economía. Es hora de que quede definitivamente atrás la falsa dicotomía entre esta y la salud. Y habrá que hacerlo en un contexto que inevitablemente seguirá marcado por la presencia de esta dura enfermedad. También estará signado por el peligro real de que una serie de malos pasos conduzcan hacia un escenario catastrófico de colapso del sistema de salud, aquello que todas las providencias asumidas han tratado de evitar, pero que sigue siendo un riesgo real.



Así mismo, es vital tener muy claro que la pandemia sigue. De ningún modo la ciudadanía puede bajar la guardia frente al covid-19. Lavarse las manos mínimo cada dos horas, utilizar de manera correcta tapabocas que cumplan con las especificaciones de calidad recomendadas por las autoridades sanitarias y, en todo contexto, preservar una distancia prudente de las demás personas son tres pautas de comportamiento que deberán permanecer vigentes.



Todo lo anterior es necesario tenerlo presente en el proceso de reactivación de los diferentes campos que hacen parte de la vida del país. Entramos a una fase en la cual las decisiones que se tomen, sobre todo las que tienen que ver con el uso de la infraestructura existente, deben sustentarse, más que nunca, en un análisis concienzudo y riguroso de la información disponible. Y, aunque esta esencialmente se tiene que fundamentar en la aplicación de pruebas masivas, ante la carencia de estas, es evidente que las herramientas clínicas tienen que empezar a ser protagonistas. Tampoco se puede dejar de lado el desafío para la gente de acostumbrarse a la llamada nueva normalidad. El reto es hallar el equilibrio entre actuar con responsabilidad y asumir que la vida debe continuar, pero en un marco de una peligrosa enfermedad que acecha.

De igual forma, son determinantes los componentes de prevención colectiva, que hasta ahora han brillado por su ausencia. Sobre todo entre los responsables del aseguramiento, hasta ahora marcado por lo individual. La estrategia, planteada por el Gobierno, de pruebas, rastreos y aislamiento selectivo sostenible (Prass) debe fundamentarse esencialmente en la aplicación de la llamada atención primaria, que en lo poco que ha mostrado su cara en esta pandemia ha dejado ver su utilidad. Es hora de que la asimetría y diversidad que caracterizan al país, reflejadas en las cifras de la pandemia, sirvan de una vez por todas para entender que la necesaria descentralización en salud, definida desde la Ley 60 de 1990, constituye los rieles sobre los que debe avanzar el sistema de salud que requiere el país.



Lo cierto es que, a estas alturas, cada vez más la responsabilidad recae sobre los mandatarios regionales, a quienes les corresponde, sin salirse de la partitura del Gobierno Nacional, determinar hasta qué punto puede llegar el relajamiento de las medidas de confinamiento y las autorizaciones para que más sectores de la economía se reactiven. La posta que hoy reciben gobernadores y alcaldes debe proyectarse en términos de bienestar general y de vidas salvadas en sus jurisdicciones. El reto es grande.



