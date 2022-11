Cien años de la BBC

El mundo de 1922 seguía recuperándose de la Gran Guerra, trataba de responderle a la oscuridad con el art déco, miraba extrañado el ascenso de Benito Mussolini, registraba la creación de la Unión Soviética, leía en The New York Times un artículo contra el antisemitismo del líder del Partido Nazi y era testigo de la creación de la extraordinaria British Broadcasting Company: la BBC. Se trataba de la primera empresa de televisión y radio de Inglaterra, ni más ni menos, creada por un grupo de fabricantes de receptores. Era difícil prever –pero no era imposible imaginar– lo brillante e influyente que ha sido en este primer siglo que está cumpliendo.

La BBC empezó siendo un servicio diario de noticias. Siete años después, en 1929, ensayó sus primeras transmisiones de televisión. Luego les sirvió a los reyes de la casa de Windsor, Jorge e Isabel, para ser coronados enfrente de millones de personas. Pronto se convirtió en patrimonio de la humanidad: la difusora más grande del mundo. Transmitió por primera vez los Juegos Olímpicos, montó un servicio latinoamericano que reunió al planeta en español, divulgó las primeras sesiones del Parlamento y produjo los primeros reportes del clima. Se convirtió en el ejemplo, en la cumbre de la seriedad a la hora de hablar de periodismo, pero también fue la casa de programas icónicos de humor como Monty Python, The Goon Show y Little Britain.

La BBC ha sido la casa de magníficas voces colombianas: de Bernardo Hoyos a Beatriz de la Pava. Pero también, en los últimos años, ha contado con la presencia de periodistas brillantes que nacieron y empezaron sus carreras en Colombia: en 2012, Hernando Álvarez fue nombrado director de BBC Mundo y editor regional de las Américas del Servicio Mundial de la cadena. Es claro que los talentos de acá tienen en común con los de allá una rigurosidad, una vocación a narrar lo humano, un amor por la comunicación que rescata de las épocas más duras.

EDITORIAL

