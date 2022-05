Chuzados por ‘Pegasus’

Vuelve y juega ‘Pegasus’. En 2020, una investigación de los diarios The Guardian y El País reveló que un número desconocido de políticos y activistas catalanes habían sido espiados por medio del misterioso software israelí, que permite descargar toda la información contenida en el teléfono móvil de la víctima. The Citizen Lab, un laboratorio adscrito a la Universidad de Toronto, acaba de confirmar que fueron al menos 65 los afectados, entre ellos legisladores, presidentes regionales, activistas y sus familiares. No se sabe quién ordenó la interceptación, pero los investigadores afirman que hay “fuerte evidencia circunstancial que sugiere un nexo con las autoridades españolas”.

Inmediatamente se conoció la noticia, las víctimas y sus allegados exigieron explicaciones al gobierno español. Pero el caso tomó un giro inesperado cuando, tras analizar los móviles del presidente Pedro Sánchez y su ministra de Defensa, Margarita Robles, se halló que sus teléfonos también habían sido infectados. Por ahora es imposible saber a ciencia cierta de dónde provino este nuevo ataque, que parece ser independiente del anterior.



Lo que sí queda en evidencia es la masificación del espionaje a las comunicaciones digitales de personalidades de la política y la sociedad civil, una práctica oscura y sigilosa que se desliza por debajo del radar de la prensa y las autoridades. Solo análisis forenses sofisticados, como el del laboratorio canadiense, logran detectar las infiltraciones, usualmente tiempo después de que hayan ocurrido.



Si bien es preocupante que ni los jefes de Estado se salvan, no es menos grave que este tipo de programas se han usado para hacerles seguimiento a periodistas y defensores de derechos humanos en varias regiones del mundo. Es imperativo extremar medidas, tanto tecnológicas como jurídicas, proteger a todo ciudadano y sus libertades del flagelo de las ‘chuzadas’ ilegales, hoy más extendidas que nunca.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)