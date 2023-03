China-Rusia, la alianza

La prensa internacional no recuerda un recibimiento tan ostentoso y tan cálido –al menos en el pasado cercano– como el que el presidente ruso, Vladimir Putin, le deparó a su par chino, Xi Jinping, esta semana, en un encuentro de tres días en el cual se dejaron atrás las desconfianzas del pasado y se abrió paso una nueva era de cooperación que no se quedará solo en el plano regional: aspira a un cambio de tercio en el orden mundial o, para ser más exactos, plantea una seria oposición a la hegemonía occidental en todos los asuntos internacionales.

La declaración conjunta lo explica con mayor detalle: menos dólar en los intercambios comerciales entre las dos superpotencias (dos tercios de las operaciones ya se realizan en rublos y yuanes); no permitir que se imponga la visión de Occidente en ideologías o en derechos humanos; que la Otán no se inmiscuya en otras zonas del mundo diferentes a su entorno regional –como el área Asia-Pacífico–, y que Estados Unidos retire sus armas nucleares del extranjero, así como que desista de desplegar misiles de medio y corto alcance en Europa y Asia. Y un tema clave: no se proclaman como una alianza político-militar al estilo de la Guerra Fría, aunque podrán llevar a cabo maniobras conjuntas y habrá cooperación técnico-militar. De ahí a que China suministre municiones o armas a los rusos en su agresión a Ucrania podría haber tan solo un paso, un escenario de pesadilla.

China era prácticamente la última esperanza de Putin para romper su aislamiento y mantener el barco ruso

a flote. FACEBOOK

TWITTER

Lo llamativo del encuentro y toda esta amplia declaración de principios es que se da en momentos en que la Corte Penal Internacional ordenó el arresto del líder ruso por tráfico (secuestro) de niños en el marco de la guerra de Ucrania. Además, Rusia está allí más empantanada que nunca y Pekín se está postulando como mediador. De hecho, ya tiene un antecedente exitoso cuando logró que iraníes y saudíes restablecieran relaciones tras años de graves hostilidades y desencuentros.



Y por los lados de Xi, se da poco después de que se protocolizó su tercer mandato, una especie de salto en el cual sus seguidores esperan que se eleve al nivel de Mao Zedong, fundador de la República popular comunista, y que el país se convierta en la superpotencia dominante en los próximos años.



Más allá de los análisis geopolíticos y de las preocupaciones internacionales por las libertades y el estado de los derechos humanos en estos dos gigantes, es innegable que China era prácticamente la última esperanza de Putin para romper su aislamiento y mantener el barco ruso a flote, aun si esa nueva alianza significa asumir una posición de desigualdad o de debilidad ante el coloso asiático. La ambigua postura china en torno a Ucrania, el Kremlin la va a pagar abriendo las puertas de su economía a inversionistas que coparán el vacío que dejó Occidente. Suministro de petróleo, un nuevo gasoducto (Fuerza de Siberia 2) y proyectos de inversión por más de 165.000 millones de dólares son parte del paquete, a lo que se sumará probablemente el mutuo soporte diplomático en los foros donde haya lugar, en especial por la creciente animosidad con EE. UU.



Y en cuanto a la propuesta de Pekín, es una opción que la comunidad internacional debería evaluar, siempre y cuando Xi dé suficientes señales de que actuará como un mediador imparcial. Occidente tiene ante sí ese dilema y el desafío de encarar con diplomacia y nuevas estrategias el ajedrez que plantea esta alianza de chinos y rusos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com