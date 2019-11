Cerrar un largo duelo

Tiene que servir de ejemplo la manera como la población de Bojayá, Chocó, consiguió que 74 de sus seres queridos –muertos en la trágica mañana del 2 de mayo de 2002, en medio de combates entre las Farc y paramilitares– fueran identificados para, por fin, como ocurrirá esta semana, ser despedidos con alabaos y otros rituales, destacándose el sepelio colectivo que en el marco de una ceremonia ecuménica se llevará a cabo el próximo lunes 18 de noviembre.

Ejemplo en varios sentidos. Por un lado está el haber podido superar múltiples obstáculos para lograr, al fin, luego de 17 años, hacer el duelo por los que partieron y, por esta vía, intentar cerrar una herida tan profunda. Consiguieron que 74 restos que durante todo este tiempo permanecieron en una fosa común relacionados con un frío número tengan hoy el nombre del ser humano al que pertenecieron. De cada una de esas 74 personas con una historia, un círculo de afectos a su alrededor, en suma, una dignidad inalienable que hoy, finalmente, logra ser reivindicada. Era fundamental cerrar este ciclo de brutal dolor.



Tras este importantísimo paso, el grupo humano del cual fueron parte y que les sobrevive con coraje y vitalidad ejemplar podrá decirles adiós como corresponde a sus muertos. Ellos son, para todos los que hoy forman parte de esta comunidad, sus familiares, sin importar que existan o no vínculos de sangre. En esta parte del país, como en tantas otras, primo y vecino son sinónimos. Era indispensable la identificación de los restos y los rituales para alcanzar algo de alivio.

Es ejemplar, también, la confianza que se construyó entre la población y el Instituto de Medicina Legal. Hubo óptima comunicación, respetuosa y efectiva pedagogía. Experiencia llamada a repetirse en otros casos similares.



Este trabajo implicó acordar un protocolo para que los cuerpos pudieran ser retirados de la fosa común donde permanecían para ser llevados, acompañados por miembros de la comunidad, temporalmente a Medellín, donde tuvo lugar la labor forense.

También en esta tarea, como lo relató a este diario el exdirector de Medicina Legal Carlos Valdés, se definieron unos estándares mínimos en el marco de un procedimiento científico. Tarea hecha con la participación de otras instituciones, así como de entidades forenses de otros países, la Cruz Roja, universidades y ONG. Lo aprendido en este esfuerzo se cristalizó en las bases de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Esta experiencia está llamada a replicarse para seguir sanando heridas que dejó el conflicto.



Ahora el reto urgente que asoma es escuchar las múltiples voces que desde esa parte del Chocó advierten sobre cómo hoy se registran preocupantes similitudes con lo que se vivía días antes de la horripilante masacre. José de la Cruz Valencia, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, fue claro en su declaración a este diario: “Las garantías de no repetición son más retórica que compromiso efectivo; hoy, Bojayá no ha podido salir del conflicto”. La mayor muestra de respeto por la memoria de las víctimas es que la garantía de no repetición para sus familiares pase, de verdad, del papel a la realidad.



