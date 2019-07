Caza en Japón

La caza de ballenas de esta semana en Japón, luego de varias décadas de prohibición de dicha actividad con fines comerciales, marca otro capítulo en la histórica disputa internacional entre la conservación de los cetáceos y la intención del país nipón de revivir una industria casi extinta.

El regreso de las embarcaciones balleneras estaba previsto desde septiembre del año pasado, cuando ese país se retiró de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), que había rechazado su propuesta de reactivar la caza comercial. El Gobierno japonés argüía que las poblaciones de especies se habían equilibrado después de la moratoria de varias décadas declarada a raíz del notorio declive que casi las lleva a desaparecer a mediados del siglo XX.



Aunque Japón continuaba haciendo las polémicas capturas ‘con fines científicos’, muchas veces cuestionadas por afectar áreas protegidas, lo cierto es que el paso hacia avalar el propósito comercial implica el riesgo de que el monitoreo y la vigilancia de la actividad, que tendrá una cota fija semestral de 227 ballenas, sean deficientes y pongan en riesgo la biodiversidad marina.



Las críticas desde las organizaciones ambientalistas no se han hecho esperar, incluso desde el mismo sector económico, el cual reconoce que este tipo de carne poco se consume en el país y solo emplea a cerca de 300 empleados. Se aduce el aspecto cultural para defender la caza, pero desde la perspectiva científica se sigue abogando por un uso no letal de las ballenas, que cumplen un destacado rol ecológico en la cadena alimenticia y los flujos de energía en el ambiente marino.



Impulsar el levantamiento de la moratoria de la caza comercial –también incumplida por Noruega e Islandia– se suma a las presiones que ya sufren las ballenas y los pequeños cetáceos, como la basura marina, el cambio climático y el ruido oceánico. No se puede entender, entonces, la caza como una actividad aislada, y sus consecuencias se deben evaluar con una perspectiva sistémica y a largo plazo sobre el preocupante estado de los océanos.