Catorce infiernos

El país se estremeció la semana pasada al conocerse el caso de los 14 menores de edad que habrían sido víctimas de abuso sexual en un centro infantil del programa Buen Comienzo, en Medellín.

Los testimonios de las madres de los niños y las niñas conmovieron, con razón, a la ciudadanía en general, al tiempo que recordaron, de la peor manera, no solo que el flagelo de la violencia sexual contra menores está lejos de ser asunto superado, sino que todavía falta mucho para que las autoridades puedan responder frente a un caso de esta índole, como lo obliga la gravedad de lo acontecido. Puede decirse que en el papel ya hay suficientes herramientas y pautas para actuar, pero que estas hojas de ruta aún tienen en la cultura un pesadísimo lastre.



Y es que el testimonio de una de las madres a este diario es sencillamente desolador. Afirmó que, pese a que su hijo ingresó el 19 de junio al hospital, solo tres días después recibió la atención sicológica que un caso así amerita, debido a que tanto la sicóloga como la trabajadora social estaban de descanso por tratarse de un fin de semana. Añade esta mujer que, durante el triaje, los responsables de la atención mostraron dudas frente a la posibilidad de un abuso, además de indicar que “no había signos”. Denuncia que “nunca compareció el ICBF, ni tampoco la Policía de Infancia y Adolescencia. No mandaron a mi hijo donde un neurólogo, no sé por qué”.



Este relato recuerda que, tal y como ha ocurrido con tantos otros episodios de violencia sexual contra mujeres, existe aún una inercia que pareciera propender por negar una realidad atroz como esta, llenando de obstáculos el camino de la víctima y, en ocasiones, sutilmente, descargando en ella, contra lo que manda la ley, la carga de la prueba. Con excepciones, la norma sigue siendo que a la víctima no se le da crédito y que todo lo dispuesto sobre el papel para responder ante la violencia sexual se sigue quedando ahí, abriéndole de par en par las puertas a la revictimización.

Preocupa, desde luego, todo lo que ocurrió antes y vale preguntarse qué falló para permitir que una persona como el presunto victimario que, para horror del país, al escribirse estas líneas aún no había sido puesto a buen recaudo, tuviera tal cercanía y por tanto tiempo con los menores que asistían a este jardín infantil. Urge redoblar los filtros, controles y procesos de selección en Medellín y en todo el país. Urge proteger a la niñez. Y es que las cifras de este flagelo son aterradoras: 6.657 de los 9.037 casos de presunta violencia sexual que han sido de conocimiento de Medicina Legal entre enero y mayo corresponden a niños y niñas.



Crímenes miserables que marcan de por vida y cuya impunidad es otra cruz a cuestas. No más. Entre todos debemos hallar la respuesta a la pregunta de por qué la conciencia sobre la gravedad de estas conductas, que la hay, y las herramientas para enfrentarlas, que las hay también, incluida la norma de cadena perpetua que será sancionada hoy por el Presidente, no parecen tener la efectividad esperada. No solo para prevenir, que tiene que ser la prioridad, sino para que las víctimas y sus familiares sientan que las instituciones están verdaderamente de su lado apenas tocan sus puertas en busca de alivio, justicia y, a la larga, empatía.



