Catástrofe en Indonesia

Ya son más de mil las víctimas que dejaron los fuertes terremotos de 6,1 y 7,5 grados en la escala de Richter y el posterior tsunami que azotó las islas Célebes y en particular a Palu, capital de esta provincia. Todo esto el pasado viernes.

Pero como suele ocurrir en estos eventos catastróficos, han tenido que pasar varios días para conocer la verdadera extensión de la tragedia. Imágenes grabadas con drones muestran barrios enteros arrasados y la infraestructura gravemente afectada. Como pareciera inevitable en sucesos así, no han faltado los casos de saqueos del comercio y abundan las escenas de angustia y desesperación de quienes constatan que los hospitales no dan abasto para atender los heridos. Escasea el agua potable, y la disposición de los cadáveres es un verdadero reto para los socorristas de todos los países, que ya hacen presencia. Y como en la mayoría de estos capítulos dolorosos, emergen los héroes: en este caso, el controlador de tráfico aéreo fallecido que prefirió cumplir con su deber a atender la orden de evacuación.



Con el tiempo se sabrá si la reacción ante el riesgo de tsunami fue la adecuada en un país que por su cercanía al cinturón de fuego del Pacífico ha tenido que convivir desde siempre con el riesgo sísmico. Ya vendrá el momento de las evaluaciones y las lecciones. Por lo pronto, no queda sino enviar un mensaje de solidaridad a esta nación, así como a las víctimas. Y resaltar la plausible manera como, una vez más, la comunidad internacional ha respondido. Particularmente, conmovedoras fueron las escenas de los famosos ‘topos’ mexicanos acompañados por sus perros preparándose para viajar a la zona del desastre y allí colaborar en la búsqueda bajo los escombros.



En medio de la devastación que deja un suceso como este, reconforta que la especie humana demuestre que conserva su capacidad para tender lazos de solidaridad, basados en la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y sentir como propio su sufrimiento.



