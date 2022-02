Castillo y su sinsalida

El gobierno del presidente peruano Pedro Castillo no acaba de cumplir seis meses y sigue sin lograr detener la montaña rusa política que podría traer imprevisibles consecuencias para una democracia que ha demostrado una volatilidad extrema en los últimos años.



En esta ocasión el motivo de la discordia que podría llevar al país a una nueva crisis constitucional tiene que ver con el nombramiento de su tercer gabinete luego de la sorpresiva dimisión de la presidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez al no aceptar supuestas presiones en ascensos en la Policía. Un tema que no es la primera vez que le trae dolores de cabeza al presidente, pues en diciembre pasado testificó ante la fiscalía por señalamientos en el ascenso de militares cercanos a su cuerda. Pero como tiene la inmunidad que le da el cargo, se le abrirá expediente al fin de su periodo.



El remplazo de Vásquez le trajo una nueva tormenta, porque el abogado y parlamentario Héctor Valer fue denunciado en 2016 por su esposa y su hija por violencia intrafamiliar. Me propinó “bofetadas, puñetes, patadas”, declaró su hija ante una comisaría en Lima. Una verdadera bomba mediática para quien necesita de una moción de confianza del parlamento para poder asumir el cargo, uno de los de más prestigio y poder en el mapa político peruano, pero que por lo mismo se convierte en una especie de fusible para cuando llegan los momentos de crisis para el mandatario de turno. En la práctica, el primer ministro es el segundo a bordo de la Presidencia, ya que el ‘vice’ no tiene funciones y ni siquiera salario. A menos que deba remplazar al titular.

Valer aceptó que en algún momento tuvo problemas con su hija, como cualquier padre, pero que nunca llegó a los extremos de los que es señalado. Además, que nunca ha sido condenado por dichos comportamientos. Pero pocos le creen. Movimientos de mujeres y de la sociedad civil exigen su renuncia, y ya las fuerzas del parlamento, controlado por la oposición, le anticiparon que no le darán el voto de confianza necesario.



Pero no es el único motivo de desagrado en el nuevo gabinete. Pues Castillo nombró a una ministra de la Mujer que alguna vez se pronunció contra la igualdad de género, y a una jefa de medioambiente sin experiencia en administración pública. Errores de cálculo evidentes que exponen la falta de pulso político de Castillo, que ya a estas alturas también está perdiendo los apoyos de los movimientos que lo llevaron al poder, y de la opinión pública, que lo castiga duramente en los sondeos.



Por eso, para no entrar en confrontación con el legislativo ni con la ciudadanía, y atendiendo su gran debilidad, Castillo anunció anoche que va a “recomponer el gabinete ministerial”, una decisión que –dice– toma en cuenta “la apertura a las fuerzas políticas, académicas y profesionales del país”.



Sin duda, un alivio para la castigada institucionalidad peruana, pues se sigue un curso constitucional sin los traumatismos que avizoraba el choque de poderes. Pero, muy probablemente, una solución transitoria.



Entre tanto, y seis meses después, el gobierno Castillo sigue sin despegar y la oposición ya urde –una vez más– cómo destituirlo.

