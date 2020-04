Cárceles y pandemia

Con un sistema carcelario que registra un hacinamiento de 50,43 por ciento en tiempos de pandemia, el país tiene hoy el desafío urgente de evitar que los centros penitenciarios sean escenario de una verdadera catástrofe. Lo ocurrido en la cárcel de Villavicencio, donde ya fallecieron dos reclusos por covid-19 y un tercero se encuentra hospitalizado por la misma causa, es una alerta contundente y dolorosa que debe llevar a tomar acciones.

Es hora de que el Gobierno dé el esperado paso de promulgar el anunciado decreto que permitirá aliviar el sobrecupo en los centros de reclusión, en los que actualmente se encuentran privadas de su libertad 5.742 personas mayores de 60 años. Una norma que además debe contener otras medidas adicionales con el propósito de evitar contagios masivos de coronavirus en cárceles donde los reos duermen y viven en pequeños espacios, uno encima de otro, literalmente, y en no pocas ocasiones sin acceso a elementos básicos de higiene, comenzando por agua potable. El riesgo, por lo tanto, es gigantesco.



Dicho decreto está pendiente desde el pasado 23 de marzo, cuando, tras brutales hechos que aún son objeto de investigación y que tienen que aclararse, murieron 23 internos de la cárcel Modelo de Bogotá.

No se trata de permitir que peligrosos delincuentes salgan a la calle para atemorizar a la población. Existen caminos intermedios. FACEBOOK

TWITTER

Por supuesto que autorizar que salgan de las celdas personas responsables de ciertos delitos o que se les permita purgar la pena en sus domicilios genera inquietud. Es comprensible en un país en el que la seguridad ciudadana es un problema que en el último tiempo viene creciendo, y en el que son evidentes las falencias del Inpec en la labor de monitorear a quienes gozan del beneficio de la detención domiciliaria. Pero hay que entender que del otro lado de la balanza está el peligro de un avance de la enfermedad en estos lugares, que cobre un número enorme de vidas humanas. Es una situación a todas luces excepcional. Hay que entender también que el precario sistema de salud de la población carcelaria difícilmente podría lidiar con un escenario así, por lo que es necesario un alivio.



Hay que ser claros, eso sí, en que no se trata de dar palos de ciego que lleven a que peligrosos delincuentes salgan a la calle para atemorizar a la población. Existen caminos intermedios, herramientas como el sistema Prisma de la Fiscalía, que permite analizar el riesgo de reincidencia de cada persona, y así saber con mayor certeza quiénes pueden ser objeto de las medidas de alivio del hacinamiento. Al respecto, un conocedor de estos asuntos, el exsecretario de seguridad de Bogotá Daniel Mejía, fue muy claro en declaraciones a este diario: “Nadie está pidiendo que saquen violadores o asesinos que puedan representar un riesgo grave para la seguridad ciudadana y la sociedad. Pero sí que se considere descongestionar las cárceles, sacando personas que por ciertas características no representan un riesgo grave para la seguridad ciudadana”.



De ahí que una hoja de ruta sensata debe apuntar a que la población vulnerable y aquellos privados de la libertad que no representen un riesgo para la sociedad sean objeto de beneficios, a la par que se tomen medidas efectivas para que los que permanezcan recluidos no queden expuestos al contagio.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com