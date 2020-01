Caos en la playa

La sucesión de accidentes, algunos con víctimas fatales, en la bahía de Cholón y el área marítima aledaña a las islas del Rosario, todo esto en inmediaciones de la península de Barú, en Cartagena, ha empañado la tradicional temporada turística que por estos días llega a su fin.

Entre los sucesos sobresale el trágico siniestro que cobró la vida de una joven, Valentina González, así como la volcada de una embarcación, el pasado fin de semana, con saldo de una persona desaparecida. Además de estos accidentes, se han registrado varios más que involucran lanchas y motos acuáticas. Todo lo ocurrido obliga a revisar qué está pasando y a abrir el debate sobre los controles de la actividad turística en esta zona y otras tantas del país con problemas similares: el parque Tayrona, por solo nombrar otra.



Es un asunto crucial, más si se tiene en cuenta que este sector de la economía ha emergido en tiempos recientes como una alternativa real de desarrollo e ingreso de divisas para el país, al punto de recibir la pomposa denominación de ‘nuevo petróleo’.

Y así como son numerosos los ejemplos de programas y actividades de esta índole debidamente planeados, que siguen estrictamente las normas, y cuyo impacto en los ecosistemas está dentro de los parámetros establecidos, también son muchos los casos de destinos en donde cada temporada decembrina deja en evidencia un preocupante panorama de descontrol y serias afectaciones del ambiente, como sucede en los destinos en cuestión.

Son innumerables las quejas que coinciden en mencionar la anarquía que se vive, en particular en Playa Blanca y Cholón: demasiadas embarcaciones; niveles de ruido muy por encima de los autorizados en un área que, como Cholón, es parte de un parque nacional natural; mal comportamiento de los visitantes, que arrojan desechos de icopor y plástico al mar y en lugares no autorizados, y cobros abusivos de quienes venden comidas y bebidas, entre otros problemas. Y todos son responsables, tanto quienes buscan aprovecharse de la buena fe de los bañistas como quienes no tienen problema en dejar su huella de basura. A su vez, las autoridades del orden local y nacional, facultadas para ejercer control, unas veces parecieran carecer de voluntad y otras –como sucede con Parques Nacionales–, de los recursos y de las herramientas que este fenómeno de turismo depredador exige.



La alcaldía de la capital de Bolívar anunció ayer el cierre por tres semanas de Playa Blanca, medida que debe ser la primera de varias con el propósito de lograr una actividad turística responsable y con reglas claras que se cumplan. Está claro que una sucesión de errores está llevando a un punto crítico una actividad que, bien gestionada, debe ser fuente de prosperidad y bienestar. Llegó la hora de hacer una pausa para revisar roles, protocolos, restricciones –por ejemplo, la capacidad de carga de estos lugares– y, en suma, para alcanzar un acuerdo que haga sostenible y viable en el futuro el turismo en estos sitios.



De por medio están no solo los ingresos de quienes prestan servicios a los visitantes, sino el bienestar de estos y de buena parte de la población de esta zona. Es una tarea conjunta entre promotores turísticos, autoridades, comunidad y, por supuesto, turistas.