Calma, lavarse las manos y estar bien informado son elementos fundamentales a la hora de actuar para prevenir y enfrentar el inminente ingreso al país del nuevo coronavirus (Sars-CoV-2), que causa la enfermedad covid-19, que deja cerca de 3.000 muertes y más de 80.000 afectados en los 5 continentes.

No se trata de minimizar el riesgo, pero sí de ubicarlo en su verdadera dimensión, bajo la premisa de que el miedo nunca ha sido buen consejero y menos, como en este caso, ha sido injustificado, en razón de que los expertos sanitarios más competentes del mundo repiten –una y otra vez– que no hay evidencia científica para sustentar la alarma social que se ha creado en torno al publicitado virus.



Es cierto que el covid-19 se transmite fácilmente entre personas y al tratarse de una nueva enfermedad puede tener un curso incierto al relacionarse con las desprevenidas defensas del organismo humano. Sin embargo, también son válidas las evidencias epidemiológicas que se desprenden del curso que ha tenido en los dos meses desde su aparición en China, que infieren que es atajable. De hecho, su mortalidad es muy baja, no deja secuelas y podría decirse, sin presunciones exageradas, que sus efectos son equiparables a los de las gripas conocidas que cada año afectan a millones de personas, con consecuencias, incluso letales, predecibles.



Sin dejar de lado que muchos aspectos del nuevo virus son aún desconocidos, la verdad es que no se ha salido de control. Lo cual no impide que, si bien en el país no se han reportado casos e, incluso, los 14 colombianos repatriados de Wuhan hoy no portan el virus, por su cercanía en el vecindario se insista en que, sin excepción, se arrecien los protocolos básicos que la ciencia médica tiene desde hace décadas para atenuar la proliferación viral: lavado de manos, consultar si hay síntomas de alarma y no desoír los llamados de las autoridades sanitarias por encima de las voces alarmistas que tratan de imponerse.



EDITORIAL

