Burla a las víctimas

El cúmulo de sucesos trágicos de los últimos días relacionados con el orden público opacó un hecho sumamente grave.

Se trata de la manera como los jefes de la antigua guerrilla de las Farc negaron que esta organización reclutara menores, en el marco de una audiencia, el martes pasado, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Antiguos comandantes como Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y Pastor Alape no aceptaron que la organización a la que pertenecieron hubiese incurrido en dichas prácticas. El caso del reclutamiento de menores por las Farc es un ejemplo emblemático, pues ha sido evidente para todos los colombianos, y para el mundo, que esa guerrilla reclutó menores de forma masiva y violenta. Las denuncias se dan por miles, distintas fuentes han recopilado evidencia, incluso el mismo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El propio Manuel Marulanda Vélez, ‘Tirofijo’, líder histórico de las Farc, lo reconoció públicamente frente a la comunidad internacional en el Caguán durante el proceso de paz de Andrés Pastrana. Ante la pregunta de un embajador europeo allí presente, Marulanda respondió que las Farc eran un pueblo en armas que, como tal, “incluye niños, mujeres y ancianos”.



La postura ante la JEP, además de indignante, revictimiza a quienes fueron reclutados y, una vez en las filas de la guerrilla, resultaron víctimas de diferentes delitos sexuales. Y es que si algo justificó la justicia transicional en el marco de la negociación del acuerdo en La Habana fue, justamente, que los guerrilleros dijeran la verdad y que, una vez dicha esa verdad, se aplicara una justicia suave, rayana en la impunidad. Justicia transicional sin verdad no es aceptable, y la confesión tiene que ser amplia y generosa para cumplir con las expectativas mundiales sobre este proceso. Los máximos cabecillas de las Farc cometieron crímenes de lesa humanidad, no amnistiables de acuerdo con la Corte Penal Internacional. Por eso, para que fuera posible un acuerdo de paz, se estableció la figura de que cualquier limitación de la libertad se podía asimilar a privación de la libertad. Deben saber que corren un riesgo enorme de terminar pagando una condena a 20 años de cárcel, que es lo que estipula el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017 para quienes se acojan a la JEP y se les demuestre que no dijeron toda la verdad.

De igual forma, no se puede pasar por alto tampoco que buena parte de la polarización, que hoy en Colombia llega a niveles críticos, surge y se alimenta del hecho de que a los antiguos comandantes se les haya permitido no solo no ir a la cárcel, sino ser congresistas, a cambio de que se comprometieran a aportar una verdad plena y reparadora. Así que el daño que produce ser inferiores a este compromiso va mucho más allá del proceso.



Siguiendo el refrán popular según el cual por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo, se puede decir que si en el inicio del proceso de confesión de delitos los exdirigentes de las Farc niegan el delito del reclutamiento, poco se podrá esperar sobre la verdad que puedan decir respecto a otras tantas conductas. Ellos deben tener muy claro que se equivocan, y se arriesgan, al asumir que la JEP es el escenario para juzgar a todo el mundo, menos a ellos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com