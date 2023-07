Buenaventura, otra vez

Fue un video en el que aparece un puñado de jóvenes vestidos de negro, la mayoría portando armas largas, el que volvió a llamar la atención del país sobre lo que ocurre en Buenaventura. Conocedores de lo que se vive en el puerto creen que se trata de una banda, ‘los Chiquillos’, asociada a ‘la Empresa’, que se habría visto amenazada ante la expansión de ‘los Shotas’ y ‘los Espartanos’ a barrios que esta última organización controlaba.

Más allá de las hipótesis detrás de esa escena, esta revela que si la situación entre los mencionados ‘Shotas’ y ‘Espartanos’ –que el año pasado firmaron, con respaldo del Gobierno, una tregua que se había traducido en una disminución notable de homicidios– es por definición tensa y difícil, ahora tiende a empeorar con la irrupción de un actor dispuesto a confrontarlas y a entrar en la disputa por el control territorial y, con él, el de las rentas ilegales.

No sobra recordar todos los factores que están en juego aquí: narcotráfico, pobreza, exclusión, olvido estatal y crimen organizado, que se nutre de las anteriores. La respuesta del Gobierno ha sido oportuna, con un despliegue de Fuerza Pública y la presencia de altos funcionarios, encabezados por la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Se ha anunciado que la problemática del puerto se priorizará en el marco de los esfuerzos que adelanta el Comisionado de Paz para buscar acuerdos con grupos armados, sentando a la mesa, por lo pronto, a ‘Shotas’ y ‘Espartanos’.

Todo lo anterior es bienvenido, pero la gravedad de lo ocurrido debe llevar a sacar lecciones al Gobierno sobre la crisis de la tregua y sus riesgos. Las iniciativas de paz poco efecto tendrán si no se tienen en cuenta las particularidades de esta compleja ciudad portuaria, si no se aprende del pasado y si la intervención no se hace siguiendo un guion cuidadosamente elaborado que logre articular lo militar y lo social con el esfuerzo por lograr la paz en la mesa de negociación. En otras palabras, que, con hechos, se ponga fin a una larga historia de abandono.

EDITORIAL