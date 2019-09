Buenas, pero no tanto

Llama la atención que a pesar de la mala imagen que cargan las EPS, a la hora de evaluarlas, los colombianos las califiquen de manera favorable, tanto que 7 de cada 10 terminan diciendo que los servicios que prestan son buenos o muy buenos.

Al menos esto es lo que deja en evidencia la encuesta de satisfacción, acceso y oportunidad hecha por el Ministerio de Salud y revelada por este diario, basada en las respuestas de más de 25.000 personas de todas las regiones y regímenes, con un rigor técnico que resiste los análisis.



Lo curioso es que ante las permanentes nubes de crisis que se posan sobre este sector, con estas empresas como las más señaladas, se obtengan estos resultados, que, además, dejan ver que, en esencia, el modelo de aseguramiento funciona.



Para la muestra, incluso la peor evaluada, Medimás, pasa raspando (59 por ciento) en la calificación de sus usuarios. Por supuesto, esto es apenas una foto de lo que en realidad ocurre en un sistema que responde por el bienestar de todos los colombianos, y no la película completa. Porque, a decir verdad, el hecho de que estén bien calificadas no quiere decir, ni mucho menos, que gocen de cabal salud.

El papel de las EPS jamás será completo si no se consolida un

real modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria FACEBOOK

TWITTER

Basta ver que según un informe de la Superintendencia de Salud, conocido también esta semana, una gran cantidad de las EPS no cumplen con el capital mínimo necesario para permanecer en el mercado, conforme la normativa exigida. Además de presentar grietas significativas y deterioro progresivo en sus indicadores de patrimonio, lo que sin duda se refleja en la capacidad para ejecutar sus tareas.



Esto sin contar las permanentes quejas que últimamente se escuchan desde las directivas de estas empresas frente a los incumplimientos de un sistema que a tumbos les proyecta el flujo de recursos necesarios.



Conocidos son los problemas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) con sus contratos de auditoría, que muestran imperdonables retrasos en los reconocimientos de los recobros, que tras varios periodos opacan cualquier cuestionamiento que se les haga.



Hay que insistir en que una cosa es el modelo de aseguramiento –el cual, por sus resultados, se debe defender a toda costa– y otra, las entidades encargadas de llevarlo a la práctica, que sin demora requieren –en conjunto y de manera individual– una revisión seria, no solo por los entes de control sino por sus propios dueños y dolientes; son imperativos los procesos de autorregulación en contextos de claridad y sinceridad hacia la gente.



Y si bien se clama por defender el aseguramiento, el papel de las EPS –o de quien haga sus veces– jamás será completo si no se consolida un verdadero modelo de atención basado en la reconocida estrategia de atención primaria (AP) que equilibre de manera justa la prevención y la atención y ponga el bienestar de la gente por encima de todo interés.



Y para eso sobran los cantos de sirena que desde el Legislativo hablan de grandes reformas. Echar a andar lo consagrado en la ley estatutaria de la salud (1751/15) sería suficiente. El resto son fuegos artificiales en época electoral.



editorial@eltiempo.com