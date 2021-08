Dice un viejísimo proverbio de otros tiempos que ‘el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones’. Viene al caso esta misma semana porque algo semejante expresó el CEO de WhatsApp, Will Cathcart, cuando se dio a conocer la nueva herramienta para detectar imágenes relacionadas con la explotación sexual de menores que dentro de poco habrá de encontrarse en los diferentes dispositivos de la marca Apple: “Leí la información que Apple publicó ayer y estoy preocupado”, tuiteó Cathcart apenas se enteró del asunto. “Creo que este es un enfoque equivocado y un revés para la privacidad de las personas en todo el mundo”.

No es una discusión en blanco y negro, por supuesto. Porque si bien puede ser sincera y oportuna la intención de colaborar con las autoridades en la búsqueda de aquellos criminales que explotan a los menores de edad y de aquellos usuarios que comparten pornografía infantil en sus redes, de ninguna manera es insensato preguntarse en voz alta, y menos aun en estos tiempos de aplicaciones para espiar a los ciudadanos, qué o quién va a garantizar que la nueva herramienta no vaya a terminar sirviéndoles a los piratas informáticos, a los gobernantes autoritarios, a los invasores de la intimidad y a los censores que ven contenidos “reprochables” a diestra y siniestra, para llegar hasta donde aún no habían podido llegar.



Tiene todo el sentido del caso preguntarse si la aplicación anunciada como un hito, que empezará a cargarse en los diferentes dispositivos en las próximas actualizaciones, solamente detectará las imágenes que pretende descubrir o si será una especie de puerta trasera para meterse, sin obstáculos y sin reatos, en las vidas de las personas. Apple se había negado algunas veces a entregarle a la policía ciertos contenidos de sus usuarios, pero ha dado ahora un paso hacia una dirección que en la teoría suena firme y correcta, pero en la práctica puede ser un nuevo peligro.

EDITORIAL EL TIEMPO