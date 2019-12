‘Brexit’ inminente

El histórico triunfo del Partido Conservador en las elecciones del jueves pasado en el Reino Unido pone fin a una larga incertidumbre, pero abre las puertas de un nuevo periodo igualmente incierto. O, incluso, más.

Con los 365 escaños logrados por su partido, el primer ministro Boris Johnson –quien tras estos resultados aseguró su permanencia en el número 10 de Downing Street– tendrá los votos necesarios para por fin hacer realidad el ‘brexit’: la salida de la Unión Europea que votaron los británicos el 23 de junio de 2016.



Los observadores le atribuyen este desenlace a la manera como Johnson estructuró su campaña en torno al mensaje claro y concreto de poner fin a los ires y venires posteriores a dicho referendo y, sin más ambages, hacer realidad la salida el próximo 31 de enero, último plazo acordado entre Londres y Bruselas. “Pondré fin a todas esas tonterías y llevaremos a cabo (el ‘brexit’) a tiempo el 31 de enero, sin ‘si’, sin ‘pero’, sin ‘tal vez’ ”, afirmó, pletórico, el viernes.



Y tenía razones para estarlo. Es que desde 1987 los conservadores no conseguían un triunfo tan aplastante, y data de 1935 una derrota tan contundente de los laboristas, cuyo líder, Jeremy Corbyn, anunció que daría un paso al costado en el liderazgo de su colectividad, sin aspiraciones de regresar. Victoria de Johnson que, además, significó para él un feliz desenlace de una muy arriesgada apuesta: la que hizo cuando, consciente de que no contaba con las mayorías en el Parlamento, jugó a todo o nada y convocó a los británicos a las urnas. No fue cualquier convocatoria: que los comicios se efectuaran en el frío diciembre abría un interrogante enorme sobre el desenlace. Lo cierto es que la estrategia resultó ser la ganadora, y de ahí la satisfacción que transmitió el exalcalde de Londres en su discurso del viernes.



Ahora solo resta que la Cámara de los Comunes, con la nueva conformación favorable al consolidado primer ministro, apruebe el acuerdo de salida del bloque europeo que él había logrado, pero que el Parlamento se había negado a aprobar. Esto deja claro que no habrá un segundo referendo sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión, una certeza que fue bien recibida por los mercados. Pero es de alguna manera efímera, pues ahora viene un periodo de once meses en el que las partes deberán negociar los términos del nuevo vínculo, y aquí otra vez, en términos taurinos, se abre la puerta de los sustos.



Y es ahí donde entra en escena el factor populista, gran protagonista de este lance. Y es que tanto la promesa de un mejor futuro para los británicos –sobre todo los sectores menos favorecidos– como resultado del ‘brexit’, que ha esgrimido una y otra vez Johnson, como la del nuevo y muy ambicioso pacto social que proponía Corbyn tienen en común ser música para los oídos de los votantes, pero al tiempo generar enormes dudas a la hora de pasarlas del papel a la realidad.

La nueva incertidumbre echa raíces en la obligación, ya inaplazable, que tendrá el gobierno de Johnson de hacer realidad

La nueva incertidumbre echa raíces en la obligación, ahora sí inaplazable, que tendrá el gobierno de Johnson de poner a prueba en el campo de lo real todo aquello que prometieron él y los demás promotores del ‘brexit’. Sobre todo en lo que respecta a más y mejores empleos para los británicos, en desmedro de las oportunidades laborales para los migrantes y mejores condiciones para los productos británicos en términos de comercio exterior. También genera enorme incertidumbre lo que pueda ocurrir con la relación entre las Irlandas, pues, en contravía del Acuerdo de Viernes Santo, esta nueva realidad que vivirá el Reino Unido a partir de febrero obligaría a que exista una frontera ‘dura’ entre ambas, con controles y vigilancia. Tampoco pinta despejado el panorama en Escocia, donde ya soplan de nuevo fuertes vientos independentistas. En este país parece ser mayoritario el deseo de permanecer en Europa, por lo que un nuevo referendo para decidir su continuidad en el Reino Unido puede estar a la vuelta de la esquina.



Así las cosas, el gran desafío que hoy tiene Johnson es que ese descontento que permitió su surgimiento y consolidación no experimente un efecto bumerán una vez sea evidente que sus promesas no son factibles. De ser así, habría un movimiento brusco del péndulo hacia el otro extremo, que, como quedó claro en esta campaña, tampoco está blindado contra los influjos populistas.



No queda sino esperar que el divorcio con Bruselas se dé en los mejores términos y hacer votos para que Johnson pueda cumplir con sus promesas, sin que esto signifique retrocesos en terrenos como el de los derechos de las minorías. Y que lo logre también sin llevar la economía británica a zona de arenas movedizas. En estos tiempos de globalización e innegable inestabilidad económica, un resfrío del Reino Unido, e incluso de las economías de los países de la Unión, tendría serias repercusiones que tarde o temprano nos afectarían a todos.



