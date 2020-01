‘Brexit’, día triste

Hoy será un día triste para la humanidad. Sin exagerar. Cuando el reloj dé las 11 p. m., hora de Greenwich, el Reino Unido abandonará la Unión Europea. Quedarán atrás 47 años de membresía, de tenaz búsqueda de integración y de replanteamientos del concepto de lo nacional, para dar paso a una etapa de transición de 11 meses que rediseñe una nueva relación entre Londres y Bruselas; un paso incierto, pero ya inevitable.

Y decimos día triste porque la consumación del llamado brexit sacude el espíritu de uno de los logros más inspiradores de la historia reciente de la humanidad. Era una Europa que dejaba atrás siglos de guerras, de enfrentamientos y de tragedias para trabajar como un solo cuerpo en busca de la paz y la felicidad de sus habitantes.



Pero la salida de uno de sus más importantes miembros, un hecho inédito para la Unión, hace pensar irremediablemente en el futuro y en los nuevos desafíos que se vienen, como el resurgimiento de los nacionalismos –por los que tanta sangre ha sido derramada–, la supervivencia económica, la influencia global ante la presión rusa y china y la lucha contra el terrorismo, y la inmigración descontrolada, entre otros.

El epílogo de esta historia hasta ahora sin final feliz se empezó a forjar en junio de 2016, cuando, en vista de la crisis económica, las presiones migratorias y el desborde de las redes sociales, se forzó a la realización de un referendo en el cual se les consultaba a los británicos si querían o no un divorcio. Ganaron los partidarios del rompimiento, pero luego se constató que hubo en la campaña de los vencedores muchas mentiras, exageraciones o medias verdades (fake news) que al final fueron determinantes.



Uno de los líderes de esta campaña es hoy el primer ministro, Boris Johnson, que tras su rotundo triunfo hará una celebración con bombos y platillos, una especie de fiesta nacional del divorcio, mientras que en Bruselas apenas si se retirará con gran pesar la bandera británica. Esto mucho más allá de que Londres no se hubiera integrado del todo y de que avances como la moneda única –el euro– no hubieran llegado a sus costas, en beneficio de la emblemática libra esterlina.



Tampoco se esperan festejos en Escocia e Irlanda del Norte, territorios del reino que votaron mayoritariamente contra el brexit y ahora se plantean seriamente su futuro. La primera porque luchará por llevar a cabo un referendo secesionista, y la segunda porque tiene tras de sí un proceso de paz y porque no sorprendería que quisiera unirse a la hermana Irlanda, que es miembro de la UE. Así que sobre el feliz Johnson se ciernen situaciones que podrían amenazar la integridad territorial.



Además de la desazón por el matrimonio roto, viene el tema de las cuentas, que para las dos partes será complejo. La factura para Londres por dejar la casa será de unos 45.000 millones de dólares, mientras que a la UE se le abrirá un agujero de más de 12.000 millones anuales. A menudo, en los divorcios todos pierden.



