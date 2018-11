‘Brexit’, cuenta regresiva

La salida del Reino Unido de la Unión Europea se juega esta semana sus horas decisivas. Después de duras e intensas negociaciones, los 27 países que permanecerán en el bloque se preparan para dar este domingo su apoyo al acuerdo al que llegaron Londres y Bruselas, si se vencen algunas reticencias y anotaciones.

Se entra así en la etapa definitiva de una historia que se inició cuando el 23 de junio de 2016, 51,9 por ciento de los británicos expresaron su deseo de abandonar la Unión, contra 48,1 que deseaban permanecer en ella. Por lo sucedido después, queda la sensación de que a este extremo se llegó más por una disputa interna entre diversas facciones políticas británicas que por desacuerdos fundamentales con el bloque, sin ahondar en el papel manipulador de las fake news.



Puertas adentro del Reino se viven las mayores batallas con varios grupos que se pelean a dentelladas por el puesto de la primera ministra, Theresa May, quien llegó a apagar el incendio dejado por su antecesor, David Cameron.



En Europa, ningún británico es indiferente a lo que suceda, especialmente los que trabajan o viven en el continente, hasta el punto de que muchos están pidiendo la nacionalidad de sus países de vivienda ante las dudas sobre su estatus legal.



Para los antieuropeístas, el acuerdo al que llegó May pone de rodillas a Londres, pues le fija más obligaciones que derechos, mientras que para los europeístas se impone la necesidad de un segundo referendo que corrija los errores del pasado y evite los efectos nocivos de lo que sería la vida fuera de la UE.



Es, en suma, un brexit blando el que logró negociar May, que ahora deberá buscar el apoyo de su parlamento, con el riesgo latente de que se llegue a un adelanto de elecciones si no hay un voto de confianza. Tanto el parlamento de la Eurocámara como el de Westminster tienen aún que dar su visto bueno, pero las heridas están abiertas, y la incertidumbre de lo que vendrá marca la cuenta regresiva de un hecho que a casi nadie deja satisfecho.