Boyacá, con menos plásticos

Es un hecho muy positivo la decisión del departamento de Boyacá de prescindir de los plásticos de un solo uso en los procesos de contratación de la Gobernación.



Está claro que nuestra sociedad debe seguir avanzando hacia modelos de vida más sostenibles, menos nocivos para las demás especies y los ecosistemas. Estamos en un momento de concientización sobre el impacto del plástico en el ambiente, en especial en los océanos, donde es una seria amenaza para la vida marina.

En esta labor es plausible cualquier avance en la dirección correcta, en particular desde las instituciones. El Estado debe no solo marcar la pauta de este tránsito a través de normas, sino también, dicho coloquialmente, dar ejemplo. Restringir los plásticos de un solo uso a nivel oficial es sensato. Como siempre, no basta con las normas que prohíben. Es vital que estas vengan con un esfuerzo de autorregulación de la gente, con cambios en la cotidianidad que conduzcan a estilos de vida que tengan menor impacto negativo sobre el ambiente. También, con programas de reciclaje y disposición final correcta de los plásticos para que no todo en este esfuerzo dependa de las normas restrictivas.



Con todo, es un paso más el que acaba de dar Boyacá; para algunos será insuficiente y meramente simbólico, mientras que otros lo considerarán excesivo, ajeno a las realidades económicas y culturales del departamento. Es lo normal en lo que a reacciones frente a medidas de este tipo se refiere.



Y hay que aplaudirlo. Y resaltar que será más importante si es el primero de muchos, que ojalá se den de manera armónica y coordinada por otros entes departamentales, y con una batuta del orden nacional.



Eso sí, que cada uno se dé en el momento adecuado, pues es verdad que esta senda debe recorrerse sin perder el polo a tierra de las realidades y complejidades propias de cada sociedad. Una aceleración brusca puede terminar en retroceso.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com