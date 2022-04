Qué elogio puede hacérsele, que no se haya dicho, al pintor Fernando Botero. Creó su propio mundo, ni más ni menos, con la exploración de los volúmenes en las pinturas y en las esculturas más reconocibles del planeta. Obra por obra se convirtió, a puro pulso, en un patrimonio del mundo. Y, como si no bastara, como si no fueran evidentes su amor por lo humano y su vocación a entregarse a los demás, cometió la osadía de regalarles su enorme colección de arte a un par de museos colombianos que son un par de joyas admiradas en las calles de Bogotá y de Medellín.

Botero está cumpliendo 90 años. Se hizo a sí mismo, de la infancia a la juventud, porque no había otro modo en el arte de aquel tiempo. Desde que empezó a preguntarse quién era se respondió en voz alta que era un pintor. Y, como lo cuenta su hijo, el escritor Juan Carlos Botero, en un bello perfil publicado en este diario, a partir de ese momento no ha dejado de trabajar un solo día en su estudio “durante horas y de pie, y sin tomarse siquiera unas vacaciones” y “cada una de sus obras es una declaración de principios”.



Viajó a Europa, apenas pudo, a enseñarse a sí mismo el hermoso recorrido de la pintura y el estilo. Lo aprendió todo del Renacimiento. Copió las grandes obras de la historia como dominando un arte. Y, como bien lo explica el texto de su hijo, cuando pintó aquella mandolina que lo convirtió en maestro –fue en 1956– “vislumbró la semilla de su estilo: la exaltación del volumen y la monumentalidad de la forma para comunicar sensualidad y deleite estético”.



Gracias, maestro Botero, por su celebración de las formas del mundo, por su dominio de las técnicas del arte, por su obra inagotable que recorre las galerías habidas y por haber, por su retrato de la vida y de la muerte que se da acá en Colombia, por sus exposiciones en las plazas de las grandes ciudades de la Tierra, pero sobre todo por su generosidad inagotable de hombre sencillo. Feliz cumpleaños, maestro; que su vida siga siendo una fortuna de la nuestra.

EDITORIAL

