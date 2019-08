Bolsonaro y la Amazonia

La decisión del viernes pasado del Gobierno de Noruega de bloquear los 33 millones de dólares para la protección de la Amazonia brasileña es el último hecho de una serie de agravantes en la crisis política y ambiental que atraviesa la mayor selva tropical del planeta, único salvavidas en la lucha contra el cambio climático. Es alarmante cómo en cuestión de meses se están perdiendo esfuerzos de varias décadas para mantener en pie al gran pulmón de Suramérica.

Sin los recursos de cooperación internacional y bajo el mandato del presidente Jair Bolsonaro –quien ha manifestado estar contra la conservación–, el presente y el futuro de la Amazonia, concentrada en un 64 por ciento en Brasil, lucen hoy muy negativos, y las consecuencias las paga todo el planeta, pero en especial las comunidades indígenas y las futuras generaciones.



El asunto es muy serio. Noruega le sigue los pasos a Alemania, que también decidió la semana pasada no seguir aportando al Fondo Amazonia, el mecanismo de financiamiento que funciona desde el 2008. La decisión de los gobiernos europeos radica en que el gobierno de Bolsonaro cambió el comité técnico del fondo, con lo cual bloqueó la ejecución de proyectos que venían salvaguardando la selva.



Esta es apenas una de la serie de gravísimas acciones que viene tomando el Ejecutivo brasileño para debilitar la conservación. La reducción en un 24 por ciento del presupuesto de las agencias ambientales, la disminución en las multas y los operativos en contra de quienes ilegalmente transforman la selva, más el discurso violento que busca deslegitimar la protección forestal, hoy llevan a que la deforestación haya aumentado en un 40 por ciento en los últimos 12 meses, según datos del mismo gobierno.



A eso se le suman las inaceptables violaciones de derechos humanos en contra de las comunidades indígenas. A sus territorios están llegando actores con intereses madereros, mineros y de agroindustria, motivados por las declaraciones oficiales de que no es rentable mantener el bosque en pie y de que no habrá sanciones contra quienes lo destruyan.

Ese es, precisamente, el craso error del discurso oficial que se está propagando en Brasil. Se insiste en la anacrónica idea de que las consideraciones ambientales son un limitante para el crecimiento económico, en este caso, en especial para la agroindustria. Pero las áreas protegidas y los resguardos indígenas son, en realidad, la base para que servicios ecosistémicos, como la provisión de agua, la calidad del aire o la alimentación, puedan ser sostenibles en el tiempo y, por ende, las actividades económicas sean posibles de ejecutar.



El discurso de Bolsonaro califica los recursos de cooperación internacional como un intento de apropiación de la Amazonia. Sin embargo, es evidente que en un contexto de colapso climático, como el actual, la responsabilidad por la conservación les compete desde a actores globales, como los países europeos, hasta los actores locales, como las comunidades indígenas.



Entender esas escalas de gobernanza es clave para impulsar otras alternativas de desarrollo en la Amazonia. Por eso, es inútil regresar a los discursos de que la Amazonia le pertenece solo a un país. Si perdemos esta reserva natural, todos perdemos. Y el Gobierno de Brasil se niega a ser parte de la solución.



