Boleteados

Superado el primer partido de las eliminatorias al Mundial del 2022, superada la emoción ante la imagen reparadora de las figuras de la Selección colombiana dándolo todo en el campo de juego, habría que insistir en que los partidos de fútbol no sirvan de cortinas de humo ni de anestesias a la hora de cuestionar –de investigar y de juzgar si es del caso– las acciones y los comportamientos de esos dirigentes que parecen vitalicios.

Como lo ha documentado la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, no en pocas ocasiones, sobre los ‘zares’ del balompié no solo pesa una ejemplar sanción que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ratificó esta semana, sino que sobrevuela una posible investigación penal, tanto aquí como en Estados Unidos.



La SIC ratificó su sanción, a pesar de las defensas de los abogados de la Federación, de los directivos Ramón Jesurún, Álvaro González, Jorge Perdomo, Juan Hernández, Claudio Cogollo, Elkin Arce, Andrés Tamayo y Rodrigo Cobo, pues le parecieron claros los abusos en el indignante caso de la reventa de 42.000 boletas –un negocio con las compañías TicketShop y TicketYa– de los partidos de la Selección Colombia: resulta salvador, por no decir conveniente, que ante la necesidad de pagar la multimillonaria multa se hayan reanudado tanto los partidos como las transmisiones de los juegos del equipo criollo.



Qué extraño es que, ante las evidencias publicadas una y otra vez, entre otros, por la Unidad Investigativa de este diario, los demás dirigentes de los clubes de fútbol asociados a la Federación no eleven su voz de protesta ni exijan cambios en la cúpula de la Federación: la perspectiva de pagar 16.000 millones de pesos de sanción, en estos tiempos de escasez, a causa de jugadas deplorables por debajo de la mesa, no debería producir una malsana solidaridad de cuerpo, sino el propósito de reestructurar un negocio privado que no por privado –ni por cercano al corazón de los hinchas colombianos– se encuentra por encima de la ley.

Podrá la Selección Colombia, con sus estrellas y sus resultados, seguir ilusionando a las nuevas generaciones, continuar sirviéndole a la esperanza de que la ciudadanía encuentre causas comunes, pero el cuestionable apuro para echar a andar los encuentros de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 en los días de la pandemia no puede contribuir a que todo siga igual luego de la contundencia de las denuncias y de la gravedad de las sanciones: el hecho de que la Selección siga contra viento y marea, y sea una razón para la alegría en medio de la pugnacidad de estos meses, no quiere decir de ninguna manera que nuestro fútbol vaya por buen camino.



De esta dirigencia cuestionada, sancionada por sus desmanes e investigada hasta en Estados Unidos, no cabe esperar grandes procesos, grandes avances. Podrán sacar la carta de la nación cuando convenga, y luego la del negocio privado cuando sea apremiante, pero resulta fácil constatar que ni las ligas ni las selecciones están siendo administradas con la transparencia que merece la afición.

