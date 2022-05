Bojayá, 20 años

Menos de una semana después de que el país reviviera el horror de los ‘falsos positivos’, el aniversario número 20 de la tragedia de Bojayá sirvió para voltear la mirada a otra herida que no termina de sanar.

Lo que ocurrió la noche del 2 de mayo de 2002 en este municipio chocoano, cuando el estallido de un cilindro de gas lanzado por guerrilleros del frente 58 de las entonces Farc –que combatían contra paramilitares del bloque Élmer Cárdenas– a la iglesia donde se refugiaba la población, es otro hecho bárbaro y atroz que todavía, dos décadas después, nos interpela. Nos pone ante la pregunta, aún sin respuesta satisfactoria, de cómo se llegó a tal nivel de degradación de la guerra: fueron 119 las víctimas civiles cuya memoria hoy exige avanzar en la verdad de lo ocurrido.



Es cierto que poco antes de firmarse el acuerdo de paz, la entonces guerrilla pidió perdón y que ayer el partido de los Comunes reiteró esta petición, reconociendo de nuevo su responsabilidad a través de un video publicado en sus redes sociales. Hay que valorar ambos gestos. No obstante, le corresponde a la JEP seguir avanzando en el marco del caso 04, que prioriza la situación territorial de la región de Urabá, en la senda de la verdad completa para alivio de las víctimas y para garantizar la no repetición.



Esto último cobra cada vez más importancia, sin dejar de lado la imperiosa necesidad de que los familiares de quienes murieron esa fatídica noche en el templo sientan, por fin, que ha habido justicia. Además, hay que calificar como lamentable tener que dar cuenta de cómo tantos años después en este territorio los factores que confluyeron y dieron pie a semejante tragedia siguen rondando. Y el clamor es uno solo y tiene que ser atendido cuanto antes: proteger la vida a través de la presencia integral del Estado. Bojayá les da pleno sentido a tres de los pilares esenciales para seguir construyendo la reconciliación: verdad, justicia y no repetición. En los tres frentes urge avanzar más.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)