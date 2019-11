Bogotá pasó al tablero

La encuesta reciente del programa Bogotá Cómo Vamos (BCV), que cada año les toma el pulso a las administraciones de turno, deja ver un mayor optimismo entre sus habitantes, fruto de lo que viene sucediendo en ella en estos últimos cuatro años. Hay mejoras, incluso, en indicadores en los que la percepción de la gente suele ser más severa, como en seguridad, servicios públicos o atención en salud.

Hoy, los bogotanos confían más en el rumbo que ha tomado su ciudad, están más orgullosos y esperanzados, consideraciones importantes si se tiene en cuenta que en estos cuatro años, Bogotá ha sorteado dificultades como el carro bomba que mató a 22 jóvenes de la Policía, dos emergencias ambientales, más de 2.000 protestas sociales y una incesante controversia política alrededor de temas como el metro.



No quiere decir esto que la ciudad esté nadando en ríos de miel, pero el contraste sí puede explicarse justamente porque la Administración se ha impuesto sacar adelante su plan de gobierno, que incluye miles de obras grandes y pequeñas; una apuesta decidida por generar nuevos espacios de recreación y deporte –como los parques–, la construcción de colegios espectaculares, la implementación de un modelo de salud que acabó con las filas para pedir citas o la puesta en marcha del TransMiCable, en el sur, para no hablar de los niveles de satisfacción en educación y aseo, cercanos al 70 por ciento. La gente ha visto un gobierno en acción, comparta o no sus decisiones.

Todo ello se refleja en una mayor dinámica de la economía y se traduce en una mejora en los índices de pobreza multidimensional, por ejemplo, que cayó 1,6 por ciento. Casi cuatro de cada diez bogotanos consideran hoy que su situación económica mejoró; hay más optimismo que hace tres años frente al futuro de la economía, y aumenta de 20 a 26 por ciento el número de personas que sienten que es fácil emprender un proyecto independiente.



Estos resultados evidencian que, como algunos lo habían pronosticado, las ejecutorias del gobierno Peñalosa empezarían a ser reconocidas al final de su mandato y muy a pesar de su popularidad. En efecto, el alcalde escasamente bordea los 30 puntos de imagen favorable, lo que indica –palabras más, palabras menos– que si bien no conecta con los ciudadanos, estos reconocen lo que hace su equipo. De hecho, la Alcaldía aparece como la entidad que más está procurando bienestar en la ciudad.



El llamado de atención de la encuesta es en movilidad. No obstante avances en TransMilenio, como el cambio de flota, el nivel de satisfacción con el servicio es pobre; ni qué decir del SITP, mientras crece la popularidad del carro particular y la moto. Este es, de lejos, uno de los desafíos que le esperan al nuevo gobierno, junto con lo ambiental, materia en la que si bien se reducen los niveles de insatisfacción, estos siguen siendo altos para una ciudad cada vez más exigente en la necesidad de mejorar la calidad de aire, proteger las reservas y castigar a quienes contaminan.



Y finalmente está la cuestión migratoria, también medida por la encuesta. Hay que pararle bolas al hecho de que esta vez se dispara la creencia de que frente a la población venezolana, simplemente no hay que hacer nada.



