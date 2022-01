Bogotá, año decisivo

Si el que recién termina fue el año de las convulsiones sociales –de las que no fue ajena Bogotá–, el pesimismo ciudadano y el inicio de obras que han vuelto difícil la movilidad, el que comienza recibe a la capital con más de lo mismo, pero con perspectivas que deberían invitar al optimismo. Vienen las intervenciones claves del metro, el retorno pleno a clases, un nuevo gobierno con el que tendrá que lidiar la alcaldesa Claudia López y, ojalá, la consolidación de la economía, para que la ciudad siga siendo referente de generación de recursos y empleo.

No hay que llamarse a engaños. Las autoridades locales no la tienen fácil. Será el tercer año de López y su equipo, empeñados en un modelo de ciudad al que aún cuesta trabajo adaptarse. Se está a mitad de camino, cuando el sol empieza a sentirse en la espalda y la gente tiende a ser menos paciente y tolerante con el gobierno. Amén de que, en un país atravesado por múltiples elecciones, se inicia la precampaña para la alcaldía y candidatos y candidatas cabalgarán sobre la popularidad de quien hoy está al frente de la ciudad.



El principal reto de Bogotá en el 2022 será mantener la guardia alta en su esquema de vacunación. Ya demostró con creces los resultados: 80 por ciento de sus ciudadanos con esquema completo. De seguir así, puede convertirse en ejemplo global. Hay que insistir en los mensajes de autocuidado ahora que la educación será presencial y no hay intención de volver a las restricciones.



Será también un año en el que múltiples obras estarán en ejecución, empezando por el metro, las troncales y las ciclorrutas, varias de ellas pagadas con valorización. Esto significa más incomodidad para la gente y más trancones en vías principales. De ahí la responsabilidad de la Administración de poner en práctica una estrategia de pedagogía y comunicación que le permita a la gente entender la importancia de los trabajos que se ejecutan y herramientas que le ayuden al ciudadano a moverse mejor. Nunca antes la cultura ciudadana resultará tan clave como en este año. Es una figura que se ha quedado corta ante los múltiples desafíos que ha tenido la capital en estos dos años y urgen nuevas ideas para que el pesimismo no sea la constante. ¡Bogotá tiene que recuperar la confianza de sus habitantes!

Vienen, sin duda, más discusiones en torno a la aplicación del nuevo POT, que volverá a encender debates y polémicas. Las normas que emanen de él constituyen un reto para el gobierno, que debe absolver todas las inquietudes que surjan y garantizar que el camino emprendido es el correcto, sin ventajas para nadie.



Será un año para apostar todo lo que se tenga en aras de la seguridad ciudadana –el principal reto de Bogotá hoy–, particularmente la reducción de homicidios, que se incrementó en 7 por ciento el año anterior, el hurto callejero y devolverles la tranquilidad a los vecinos afectados por el vandalismo que persiste. Es esencial recuperar la confianza en la policía; solo un trabajo conjunto puede contribuir a desvertebrar las peligrosas estructuras criminales que siguen pelechando en la ciudad.



El 2022 debería ser el año en el que Claudia López retome la senda de la ciudad que propuso hace dos años y que la pandemia le impidió sacar adelante. Puede ser su año de consagración si se rodea del mejor equipo posible y lee mejor el sentir de los bogotanos.



