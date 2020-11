Bogotá, a invertir bien

Finalmente, y tras una amplia discusión en el Concejo, la alcaldesa Claudia López consiguió la aprobación de un histórico cupo de deuda para que Bogotá pueda contratar créditos hasta por 10,8 billones de pesos. Una medida que hace parte del plan de rescate elaborado por la Administración con el fin de enfrentar el impacto generado por la pandemia del covid-19. El otro componente es un compendio de normas y ayudas tributarias para pequeñas y medianas empresas, al tiempo que grava aquellas actividades menos afectadas, más conocido como plan Marshall.

Cabe recordar que la capital ha sido la más golpeada con la crisis sanitaria, no solo por el número de contagios y muertes, sino por el daño infligido a su aparato productivo, que se traduce en el cierre de no menos de 35.000 empresas, una caída del PIB cercana al 7 por ciento, una pobreza que supera el 10 por ciento y cerca de un millón de personas que han perdido su trabajo. Ante semejante panorama, resulta necesario adoptar medidas excepcionales para paliar la debacle. Bogotá requiere con urgencia cauterizar el desangre de sus finanzas –solo este año dejará de percibir un billón de pesos en ingresos tributarios, particularmente en impuesto predial, y unos 4 billones en lo que queda de gobierno– y trazar una hoja de ruta que le permita avizorar un horizonte más despejado. Y endeudarse en las actuales circunstancias es lo que aconsejan los expertos.



Los recursos avalados por el cabildo, según lo expuesto por el equipo económico del gobierno, permitirán, entre otras cosas, apalancar proyectos de infraestructura –como nuevas troncales de TransMilenio y los diseños de una segunda fase para el metro–, educación, salud, seguridad y programas sociales. Es de esperar que el Distrito incorpore el criterio de creación y protección de puestos de trabajo de su plan de reactivación en este nuevo esquema, según ha prometido la mandataria.



Pese a la insistencia de varios cabildantes para que el cupo fuera de menor cuantía y dejar menos expuestas las finanzas distritales, al final la mayoría optó por el cupo pleno, lo que significa elevar la deuda de Bogotá a casi 80 por ciento de su tope. Algunas voces han advertido del riesgo de embarcar a la ciudad en un compromiso de estas dimensiones, particularmente porque no se ha sido lo suficientemente explícito en aclarar cómo se pagará la deuda y cómo garantizar que la economía vuelva a salir a flote. La cultura fiscal exhibida por la ciudad le ha permitido a lo largo de su historia honrar tales compromisos y mostrar números negros, algo que no se puede perder.

Por el momento, hay que saludar la decisión y confiar en el buen manejo que se le dará a cada peso invertido. Bogotá tiene ahora una excelente oportunidad de demostrar su capacidad resiliente si actúa con inteligencia y responsabilidad. El mismo Concejo y la ciudadanía deben velar por que así sea.



Finalmente, no está de más llamar la atención para que la alcaldesa blinde las inversiones que vienen en camino y que son multimillonarias. Para ello, debe buscar el acompañamiento de los entes de control y garantizar la absoluta transparencia en el manejo de unos recursos que, al final de cuentas, son la esperanza para el futuro.



