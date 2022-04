Blindar sin pánico a Bogotá

No hay duda de que uno de los problemas más sensibles que aquejan a la ciudadanía en Bogotá es la inseguridad. Episodios como el del hombre discapacitado al que dos sujetos intentaron robar en el barrio Cedritos el jueves pasado, en medio de sus angustiosos pedidos de auxilio, muestran hasta dónde están dispuestos a llegar los delincuentes y refuerzan esa constante sensación de zozobra que acompaña la cotidianidad de millones de habitantes de la ciudad. Este caso se suma al asesinato, la semana pasada, del taxista John Fredy Quiceno y a los de quienes en los últimos meses han perdido la vida cuando les han tratado de robar el celular.

Mientras esto ocurre, vuelve a acechar en la ciudad un fantasma bien conocido, por desgracia: el del terrorismo. De ello dan cuenta las dos bombas que han estallado contra igual número de instalaciones policiales en Ciudad Bolívar. Primero fue el explosivo que hizo estragos en la estación del barrio Sierra Morena el 5 de marzo; después, el infame ataque al CAI de Arborizadora Alta el sábado 26. Producto de este execrable acto, esta semana, en un lógico ambiente de tristeza y profundo dolor, fueron sepultados Daniel Duque, de 12 años, y Salomé Rangel, de 5.



Con el repudio llegaron las decisiones, sin duda necesarias, con las que la Administración distrital envía el mensaje de que ha sabido dimensionar la gravedad de lo ocurrido y ha decidido actuar oportunamente, tal y como desde diversas orillas se le ha pedido. El resultado fue el impresionante dispositivo de seguridad anunciado por la alcaldesa Claudia López, junto con el presidente Iván Duque, que es un indicativo de la amenaza que se cierne sobre la capital. El mencionado ataque terrorista obligó a adoptar medidas semejantes a las que en su momento se aplicaron para afrontar la escalada del narcotráfico, guardadas proporciones.



En esta ocasión se anunciaron miles de millones de pesos en recompensas, equipos especiales para rastrear a los terroristas, la persecución y el desmantelamiento de peligrosas bandas que estarían aliándose con disidencias de las Farc o similares, el despliegue de 1.600 policías adicionales y el apoyo militar (que ya se está viendo) en varias zonas de la ciudad.



Esto, por supuesto, envía un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, que no quiere repetir épocas aciagas de violencia desmedida.



Y aunque esto es lo que se espera de las autoridades, cabe reconocer que no deja de existir cierto temor entre la gente, víctima, además, de las falsas alarmas y alertas infundadas que pululan en las redes. A Bogotá también hay que blindarla contra el pánico que suele seguir a una acción criminal de envergadura, y para ello es necesario confiar más en las autoridades que en los falsos mensajeros del mal. No se debe ceder ante esto, de ahí que las labores de inteligencia resulten fundamentales a la hora de desenmarañar el origen y destino de armas y explosivos que se han detectado en localidades del sur y de los autores detrás de los atentados.

Días después, el jueves, la alcaldesa anunció otra serie de disposiciones para enfrentar la criminalidad en general. Entre ellas, la varias veces pedida, pero no menos polémica, restricción de los parrilleros en moto vigente los jueves, viernes y sábados de 7 p. m. a 4 a. m. También, la que obliga a llevar el número de la placa de la moto en el casco y el chaleco de forma permanente –aunque en este punto todavía falta precisar la norma– y la prohibición para la reunión de grupos y el consumo de alcohol en espacios públicos, entre otras. Son medidas oportunas que implican la colaboración de la misma ciudadanía que, con razón, se queja por la situación de inseguridad. Su implementación y la acogida e impacto favorable, ojalá, que puedan tener dependen de que se acompañen de resultados, reiteramos, de la inteligencia policial en el desmantelamiento de estructuras de crimen organizado.



Y es que aquí el panorama es igualmente desafiante. No es solo el aumento de los homicidios de 8,2 % entre 2019 y 2021, que ha prendido con razón las alarmas. Es, así mismo, lo que viene ocurriendo este año, cuando el hurto a personas sigue en aumento y, para colmo, parece ensañarse con los más vulnerables. Los casos en que las víctimas fueron menores de edad entre los 10 y los 15 años crecieron 71,8 % entre enero y febrero. Mientras que en este mismo lapso el robo de celulares con víctimas entre los 10 y los 14 años subió 50 %; y entre los 15 y los 18, 27,7 %, como lo revela el artículo que publica hoy este diario.



Es claro que todo este ‘aparataje’ que se ha dispuesto para garantizar la seguridad de Bogotá tiene que dar resultados cuanto antes. Es la mejor manera de contrarrestar a los violentos, a la narrativa de miedo que quieren imponer en la ciudad y se suma a ese temor que sí se sostiene en las estadísticas.



