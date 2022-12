Blindar la UNP

Vientos de tormenta soplan por estos días en la Unidad Nacional de Protección, entidad que asumió la responsabilidad de brindarles seguridad a personas en riesgo tras el cierre de Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en 2011. Por un lado, se supo que una cantidad importante de vehículos, más de cien, que son usados, entre otros, por líderes sociales, están siendo apagados satelitalmente como consecuencia de la no renovación de los contratos de arrendamiento con las empresas que se las proveen a la UNP. Aunque la Unidad ha dicho tener “plan A, B y C”.

Luego, la detención, el pasado sábado, en la vía que de La Plata conduce a Popayán en el departamento del Cauca de una camioneta con 168 paquetes de cocaína, además de gorras y elementos distintivos con el logo de la UNP, propiedad de una empresa que realiza blindajes de vehículos y que se la tenía alquilada a esta entidad. Como lo reveló en primicia la Unidad Investigativa de este diario, el conductor de la misma, el expolicía Manuel Antonio Castañeda, ya había estado involucrado en un episodio similar en cercanías de Pereira, donde fue incautada una camioneta con 400 kilogramos de marihuana. Allí, uno de los dos vehículos relacionados con el episodio estaba a su nombre.

Tras conocerse el caso de la incautación de la cocaína, lo que más revuelo generó fue lo revelado también por este diario sobre la petición de protección por parte de Castañeda, pues estaría dispuesto a dar información sobre una presunta red de corrupción dentro de la entidad. Según trascendió, Castañeda ya se reunió con el director de la entidad, Augusto Rodríguez. En el encuentro, el capturado habría revelado una serie de conductas que, de ser ciertas, serían sumamente graves. Entre ellas, el alquiler de esquemas de seguridad de la UNP a terceros como cantantes, empresarios y exfuncionarios.

También cabe un llamado para que esta sociedad pase la página de los esquemas de seguridad como referente de estatus. FACEBOOK

TWITTER

A la luz de fenómenos como el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc, para quienes los esquemas de esta entidad en muchos casos marcan la diferencia entre la vida y la muerte, todo esto que se ha estado revelando adquiere una especial connotación. Es inaceptable que los automotores que deberían estar protegiendo a quienes arriesgan sus vidas para defender a sus comunidades estén dedicados a transportar artistas. En este frente no puede haber medias tintas: la entidad a cargo debe ser referente de eficiencia y óptima gestión, para evitar así que se presenten situaciones como la de la no renovación de contratos, más allá de cuál sea la realidad particular de cada caso.

También cabe un llamado para que esta sociedad pase la página de los esquemas de seguridad como referente de estatus. Y es que, por desgracia, son muchos los recursos que se siguen destinando a brindar protección a personas que no la necesitan, pero que no acceden a desprenderse de este privilegio.

En todo caso, lo primordial es blindar la UNP frente a la corrupción. Esta es una entidad importante y necesaria. Les corresponde al Gobierno y a su actual director, recientemente nombrado, valorar las denuncias que circulan y, de ser necesario, proceder con total firmeza.

EDITORIAL

www.eltiempo.com.co