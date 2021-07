Biles y sus prioridades

Es bien probable que la frase que más se recuerde de los actuales Juegos Olímpicos sea la de la joven gimnasta estadounidense Simone Biles, la figura estelar, ganadora de cuatro medallas de oro en los Olímpicos de Río 2016, al anunciar que no participaría en la final de la gimnasia artística por equipos: “Tras mi actuación, no quería seguir. Tengo que centrarme en mi salud mental”.

Biles, que también se marginó de la final individual, puede haber renunciado a la gloria olímpica, pero a cambio logró algo mucho más valioso por el impacto que pueda tener en otros atletas de alto rendimiento, hombres y mujeres, en situación similar: que se hable de salud mental en este ámbito.



El asunto no es nuevo y es posible que siempre haya estado, pero como un tabú. Sin embargo, en los últimos tiempos varios deportistas, con valor y venciendo el miedo al estigma, han puesto en pausa sus carreras, priorizando su bienestar emocional. Así ocurrió con el gran ciclista de los Países Bajos Tom Dumoulin y con la tenista japonesa Naomi Osaka, ganadora de título del US Open 2020.



Es muy positivo que un asunto tan importante deje de estar vedado en el deporte de élite. Al entorno social y cultural en el que la competitividad es valor supremo se ha sumado la manera como las redes sociales han venido exacerbando la presión sobre los deportistas. Desde afuera, con frecuencia, se cae en el error de asumir que estos cuentan con una coraza blindada. Y no es así.



Ojalá estos casos de grandes deportistas que permitieron que su fragilidad aflorara nos toquen a todos y un bálsamo de humanidad caiga sobre el deporte de alto rendimiento. Vale cuestionarse si la exigencia de resultados por la presión de aficionados y patrocinadores está llegando a niveles inhumanos. Y es que el deporte, aun a estos niveles, jamás será más que un juego. Que se reflexione. Y que la decisión de Biles lleve a que muchos más sigan su ejemplo. Nada puede importar más que el bienestar emocional de los atletas.

EDITORIAL