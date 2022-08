Bienes para las víctimas

La reparación de los millones de víctimas del conflicto armado en Colombia es, a no dudarlo, el frente con mayores incumplimientos en los procesos de paz –los recientes y los de finales del siglo pasado– que se han negociado en el país para tratar de ponerle fin a la violencia.

Esa desoladora realidad quedó retratada en el reciente reportaje publicado por este diario sobre las precarias cifras de la reparación de las víctimas con los bienes entregados por los paramilitares que se desmovilizaron en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe, y que tres lustros largos después sigue sin dar mayores resultados.



Los casi 32.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que depusieron las armas entre 2003 y 2007 entregaron unos 2.000 bienes que fueron avaluados en 671.000 millones de pesos.



Pero esa cifra –que claramente resultaba insuficiente para resarcir las afectaciones de millones de colombianos desplazados y de los miles de despojados o asesinados por la violencia ‘para’– resultó ser, en la realidad, muchísimo menor. Al menos nueve de cada diez de los bienes entregados o incautados completan casi dos décadas sin que se produzcan los fallos de extinción de dominio y, además, por lo menos una décima parte amenaza ruina.

Esta es una problemática común en la administración del Estado sobre las billonarias fortunas incautadas a todas las organizaciones criminales y que, sin duda, debe tener soluciones prontas y efectivas para que esos bienes vayan a las víctimas y a los programas sociales que benefician a las poblaciones más necesitadas.



Y así, aunque según la ley los victimarios que no repararan económicamente a sus víctimas no podrían acceder a los beneficios de la pena alternativa, en la práctica fue el Estado –es decir, todos los colombianos– el que se vio obligado a asumir la reparación por vía administrativa. Un flanco en el que se han hecho enormes esfuerzos –casi 1,3 millones de víctimas han recibido en estos años 9,2 billones de pesos–, pero en el que el avance desde mediados de la década pasada apenas llega al 13 %.



Justicia y Paz, la jurisdicción transicional que juzgó a los ‘paras’ que negociaron la paz y a los desmovilizados individuales de las guerrillas, está a punto de cerrar su vigencia legal. El balance de la historia dirá que tuvo dificultades innegables, pero también que marcó importantes avances en verdad y justicia, siendo tal vez los más relevantes el escándalo de la ‘parapolítica’ (que llevó a la cárcel a casi un centenar de excongresistas y exgobernadores por alianzas con las Auc) y los casi 8.000 cuerpos recuperados de fosas clandestinas entregadas por los desmovilizados. Pero la reparación con las fortunas ilegales amasadas por los victimarios en décadas de narcotráfico y despojo sigue siendo una deuda pendiente.



Es una dolorosa lección, más que relevante ahora que se van a cumplir seis años de la firma de la paz con las Farc, un proceso en el que aún no se ha metido a fondo el acelerador en materia de justicia y de verdad y en el que –la historia parece repetirse– la reparación con las fortunas que debían entregar los victimarios sigue lejos del terreno de los hechos.

